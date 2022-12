Comerciantes esperan repunte de ventas durante la Navidad

Locales de la Bahía de Guayaquil lucían llenos de ciudadanos que buscaban adornos a precios módicos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El ambiente navideño ya se siente en el comercio de Guayaquil. El sector de la Bahía (centro de la urbe) y en el mercado de las Cuatro Manzanas (centro-sur), dos epicentros comerciales del Puerto Principal, ya reciben a cientos de personas que llegan en busca de los regalos para sus seres queridos. Aunque el movimiento es intenso, las ventas aún no repuntan a los niveles de años anteriores.

Así lo afirma Isabel López, que tiene un local de ropa en el sector de la 10 de Agosto, en la Bahía. “Hoy (ayer) ha estado un poco movido, esperemos que siga mejorando. Pero este diciembre ha estado lento, muy bajo, al menos para la mayoría de comerciantes”.

Según la mujer, en 2020, época de pandemia, hubo más afluencia de personas y más ventas. Igual en 2021. “Puede ser por la situación del país: la delincuencia, además muchas empresas han quebrado y gente ha perdido sus empleos”.

Confían en que, con la cercanía del 24 de diciembre, la situación tienda a mejorar. Mónica de Vásconez es presidenta de la Asociación 10 de Agosto, que agrupa a 59 comerciantes de la Bahía. Señala que “del Día de la Madre para acá bajaron totalmente las ventas. Esperemos que el resto del año mejoren y suban el próximo año”.

La inseguridad es un factor que los perjudica, pues deben cerrar temprano por temor a la delincuencia, afirma la dirigente.

Rosa Romero es la propietaria de la distribuidora de electrodomésticos Covicsan, en Olmedo 108 y Malecón. Al igual que otros comerciantes ha sentido que este año hay menos movimiento que en años anteriores. “Muchas personas no tienen trabajo fijo y no reciben el ‘décimo’ en diciembre ni gozan de esos beneficios. No hay circulante”, puntualizó la mujer.

En las Cuatro Manzanas también han sentido el bajón en las ventas. Henry Franco trabaja en un local de venta de luces, adornos navideños y ropa. Esperará a después de quincena “a ver cómo evolucionan las cosas”.

Raquel Castillo acudió a este lugar emblemático a realizar algunas compras. “He visto precios económicos. Por eso estamos recorriendo, para ver las ofertas”.

Expectativas de crecimiento

En diciembre de 2021, las ventas locales del sector comercio totalizaron USD 8 936 millones, según la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). Esto en un año de recuperación económica, después del gran golpe de la pandemia. Es por eso que para el último mes de este año hay mejores perspectivas; el gremio comercial estima que esta cifra crezca un 4,6%.

Los últimos meses del año tienen mayor dinamismo económico por las diversas campañas de la época, que se impulsan de mayor forma desde noviembre. Es el caso del Black Friday, que se ha convertido en una actividad que puede durar todo un mes.

Es por eso que las ventas en el mes de diciembre suelen representar alrededor del 12% de las ventas anuales del sector comercio, aseguró la CCG.

El Gobierno ha destacado en este año el crecimiento de las ventas. De enero a octubre de 2022, estas totalizaron USD 178 438 millones. La cifra representa un crecimiento del 14,3% respecto de 2021.

Ferias se activan en Cuenca

En la capital azuaya, el Municipio autorizó la apertura de varias ferias en el Centro Histórico. El fin de semana plazoletas y parques fueron visitados por los lugareños y turistas en busca de regalos y adornos de la época.

Hasta la tradicional Calle del Artista, junto a la Catedral de la Inmaculada Concepción, acudió Matilde Jaramillo y compró los adornos para su árbol navideño. “La gente salió a hacer sus compras porque nos acercamos a la mitad del mes. Otros buscaban regalos para sus amigos secretos”, contó la comerciante Lorena Pintado.

En la plazoleta de San Francisco se ubicaron los artesanos con bisutería, ropa, implementos de cocina, adornos del hogar, entre otros.

Estas ferias estarán abiertas al público hasta el 31 de diciembre, pero en el transcurso de las próximas semanas se abrirán otras.

