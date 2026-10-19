Chile adquiere el bloque 10 en Pastaza por 207 millones de dólares

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Una millonaria operación en el sector hidrocarburífero se concretó con el traspaso del bloque 10 en Pastaza, luego de que la filial Enap Sipetrol S.A. suscribiera un contrato para adquirir la totalidad de las acciones de Pluspetrol Ecuador B.V. por un valor base de 207 millones de dólares. La transacción sobre esta área petrolera se someterá a los ajustes y condiciones fijadas en el acuerdo de compraventa de acciones, además de requerir las autorizaciones reglamentarias por parte de las entidades gubernamentales competentes.

Alcance y condiciones técnicas en el bloque 10 en Pastaza

El área asignada al bloque 10 en Pastaza abarca una extensión de 1 985 kilómetros cuadrados que actualmente se encuentra en fase de explotación y dispone de perspectivas de desarrollo extractivo.

Con la incorporación formal de este yacimiento, la producción de la firma chilena pasará en el corto plazo de 27 000 a 34 000 barriles diarios, lo que representa un incremento del 26% en su volumen operativo en territorio ecuatoriano.

A este repunte de extracción se suma la expansión de las reservas probadas, las cuales subirán de 50 millones a 67 millones de barriles de crudo, equivalente a un aumento del 34%.

La operación ampliará la base productiva de la empresa y consolidará a Ecuador como la principal plataforma regional de la compañía, al tiempo que abastece a sus refinerías en Chile, donde el petróleo ecuatoriano representa más del 20% de su procesamiento habitual.

Trayectoria y resultados financieros acumulados

La presencia de la compañía estatal chilena en Ecuador data del año 2003 mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios en dos zonas específicas: el bloque 46, correspondiente a Mauro Dávalos Cordero (MDC), y el bloque 47, integrado por las estructuras Paraíso, Biguno, Huachito e Intracampos (PBH-I).

A lo largo de dos décadas de actividad continua, la extracción acumulada en dichos campos supera los 150 millones de barriles de petróleo. Este desempeño generó un flujo neto favorable mayor a los 530 millones de dólares, cifra que queda tras restar los fondos enviados a Ecuador del total de utilidades.

Objetivos estratégicos de la compraventa

Con la compra del bloque 10, la empresa chilena busca abastecer directamente a sus refinerías en Chile con crudo ecuatoriano, reducir los costos de extracción y asegurar su suministro de energía.

De acuerdo con lo expresado por el presidente del Directorio de Enap, Cristián Muga, el desembolso consolida el desarrollo futuro y la posición productiva de la empresa sobre bases sólidas. En tanto, el gerente general de la firma, Julio Friedmann, puntualizó que la gestión combina disciplina financiera y experiencia técnica para integrar este activo con estándares de seguridad y eficiencia operativa en el largo plazo.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto costó la adquisición del bloque 10 en Ecuador?

Tuvo un precio base de 207 millones de dólares.

La filial Enap Sipetrol S.A. firmó el contrato de compraventa de acciones (SPA) para adquirir el 100 % de Pluspetrol Ecuador B.V.

❓ ¿Dónde está ubicado el bloque 10 y qué extensión tiene?

Sobre el alcance y condiciones técnicas en el bloque 10 en Pastaza, se ubica en la provincia de Pastaza y abarca 1 985 kilómetros cuadrados.

El campo se encuentra actualmente en fase de explotación activa y cuenta con potencial de crecimiento productivo.

❓ ¿Cuánto aumentará la producción petrolera con la compra del bloque 10?

La producción diaria subirá de 27 000 a 34 000 barriles, un alza del 26 %.

Además, las reservas probadas de la empresa en el país crecerán un 34 %, pasando de 50 a 67 millones de barriles de crudo.

❓ ¿Qué permisos faltan para concretar el traspaso del bloque 10?

Las aprobaciones regulatorias de las autoridades competentes y los ajustes del contrato SPA.

El cierre de la transacción se enmarca en la reorganización del portafolio internacional de Exploración y Producción de Enap.

❓ ¿Qué otros bloques petroleros opera la empresa compradora en Ecuador?

La trayectoria y resultados financieros acumulados muestran que la empresa chilena opera los bloques 46 (Mauro Dávalos Cordero) y 47 (Paraíso, Biguno, Huachito e Intracampos).

Mantiene operaciones en el país desde 2003 bajo contratos de prestación de servicios, acumulando más de 150 millones de barriles extraídos.