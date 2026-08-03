CFN ratifica la calificación AAA- del Fondo Nacional de Garantías y fortalece el acceso al crédito en Ecuador

El Fondo Nacional de Garantías (FNG), administrado por la Corporación Financiera Nacional (CFN B.P.), mantuvo la calificación de riesgo “AAA-” durante el primer trimestre de 2026. Esta evaluación proviene de BankWatch Ratings S.A., que reconoce la fortaleza financiera, solvencia y gestión integral de riesgos del FNG, un instrumento clave para facilitar el acceso al crédito para empresas y emprendimientos en Ecuador.

Ecuador impulsa el crédito y las finanzas con una calificación AAA-

La categoría AAA- representa uno de los niveles más altos dentro de la escala de calificación de instituciones financieras en Ecuador. Según la metodología aplicada por BankWatch Ratings y la normativa financiera nacional, esta categoría identifica a entidades con una situación financiera muy sólida y una trayectoria sobresaliente de rentabilidad. Además, muestra una adecuada capacidad para administrar riesgos y perspectivas estables de funcionamiento. El signo “menos” no implica una baja calidad crediticia, sino que sitúa a la institución en una posición específica dentro de la categoría AAA.

Resultados del Fondo Nacional de Garantías

Entre enero y junio de 2026, el FNG registró 610 operaciones, respaldó garantías por más de 42 millones de dólares y contribuyó a movilizar 84,5 millones de dólares en financiamiento privado hacia negocios ubicados en distintas provincias del país, según información proporcionada por la CFN.

Qué hace el Fondo Nacional de Garantías

El FNG otorga garantías parciales a créditos concedidos por entidades financieras privadas. Su función principal consiste en reducir el riesgo de las operaciones crediticias, facilitando así que empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas, accedan a financiamiento cuando no cuentan con garantías suficientes para respaldar un préstamo.

Nuevos convenios y cobertura geográfica

La CFN informó que la ratificación de la calificación permitió consolidar nuevos convenios con entidades financieras a nivel nacional. Esto amplió la cobertura geográfica del Fondo y llegó a más sectores productivos del país. Esta estrategia busca dinamizar la actividad económica, impulsar la inversión privada y contribuir a la preservación de plazas de trabajo.

El respaldo financiero detrás de las garantías

Las garantías parciales no reemplazan el crédito; funcionan como un respaldo para disminuir el riesgo asumido por las instituciones financieras al prestar recursos. Este mecanismo permite que proyectos con potencial de crecimiento, pero con limitaciones para presentar garantías tradicionales, accedan a financiamiento en mejores condiciones.

Contexto del sistema financiero ecuatoriano

Como se publicó en este medio sobre la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero el 2 de julio de 2026, uno de los objetivos del sistema financiero ecuatoriano es fortalecer los mecanismos de financiamiento y modernizar el mercado de valores. Esto busca ampliar las alternativas de crédito destinadas al sector productivo, coincidiendo con instrumentos como el FNG que facilitan el flujo de recursos hacia empresas y emprendimientos.

Preguntas frecuentes sobre el Fondo Nacional de Garantías (FNG):

❓ ¿Qué significa que el Fondo Nacional de Garantías tenga una calificación AAA-? Significa que mantiene una situación financiera muy sólida y una alta capacidad para cumplir sus obligaciones.

Según la evaluación de BankWatch Ratings S.A., la categoría AAA- corresponde a uno de los niveles más altos de la escala de calificación de instituciones financieras en Ecuador. Refleja fortaleza financiera, solvencia, adecuada gestión de riesgos y perspectivas estables. El signo “menos” no representa una baja calidad crediticia, sino una ubicación específica dentro de la categoría AAA. ❓ ¿Qué hace el Fondo Nacional de Garantías? Otorga garantías parciales para facilitar que empresas y emprendimientos accedan a créditos.

El FNG, administrado por la Corporación Financiera Nacional (CFN B.P.), respalda parcialmente los préstamos concedidos por entidades financieras privadas. Su objetivo es reducir el riesgo para los bancos y facilitar el acceso al financiamiento, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas que no cuentan con garantías suficientes. ❓ ¿Qué resultados obtuvo el Fondo Nacional de Garantías durante el primer semestre de 2026? Respaldó 610 operaciones y movilizó más de 84,5 millones de dólares en financiamiento.

Entre enero y junio de 2026, el FNG otorgó garantías por más de 42 millones de dólares, lo que permitió canalizar 84,5 millones de dólares en créditos privados hacia empresas y emprendimientos ubicados en distintas provincias del país, de acuerdo con información de la CFN. ❓ ¿Cómo benefician las garantías del FNG a las empresas? Reducen el riesgo para las entidades financieras y facilitan el acceso al crédito.

Las garantías del FNG no sustituyen el préstamo, sino que sirven como respaldo para disminuir el riesgo asumido por las instituciones financieras. Esto permite que proyectos con potencial de crecimiento, pero con limitaciones para presentar garantías tradicionales, puedan obtener financiamiento en mejores condiciones. ❓ ¿Qué impacto tiene mantener la calificación AAA- para el Fondo Nacional de Garantías? Fortalece la confianza en el fondo y facilita la ampliación de su cobertura.

Según la CFN, la ratificación de la calificación permitió consolidar nuevos convenios con entidades financieras a escala nacional, ampliar la cobertura geográfica del FNG y llegar a más sectores productivos. La estrategia busca dinamizar la inversión privada, facilitar el acceso al crédito y contribuir a la generación y preservación del empleo.

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