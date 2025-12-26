Cascabel, el proyecto minero, cambia de manos y mira a China

La minera china Jiangxi Copper Company Limited (JCC) alcanzó un acuerdo para adquirir el 100% de la empresa canadiense SolGold plc, una de las principales compañías de exploración minera con operaciones en Ecuador y a cargo del proyecto Cascabel, en Imbabura, informó la empresa el 24 de diciembre de 2025.

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La minera china compra SolGold y asegura el futuro de Cascabel

La transacción se realizará en efectivo, a través de su filial Jiangxi Copper (Hong Kong) Investment Company Limited (JCHK). Valora a SolGold, dueña de Cascabel, en aproximadamente 867 millones de libras esterlinas, unos 1 100 millones de dólares al tipo de cambio actual, según el documento publicado en Linkedin de SolGold.

De acuerdo con el documento oficial, los accionistas de SolGold recibirán 28 peniques (fracción de la libra esterlina) por acción, un valor que equivale alrededor de 35 centavos de dólar por título, al tipo de cambio actual.

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Una oferta por Cascabel de una minera china

Este precio ofrecido es mucho más alto que el valor reciente de la acción. Representa un aumento cercano al 43% frente al precio que tenía SolGold antes del primer acercamiento formal de Jiangxi Copper, en noviembre de 2025. Si se compara con el promedio del último año, el incremento supera el 130%, lo que hace más atractiva la oferta para los accionistas con el proyecto Cascabel.

Tras rechazar varias propuestas iniciales, el directorio de SolGold aceptó finalmente la oferta de 28 peniques por acción. La empresa calificó la propuesta como justa y razonable, con el respaldo de su asesor financiero, RBC Capital Markets.

Respaldo de grandes accionistas

La operación cuenta con el apoyo de accionistas estratégicos. BHP Billiton Holdings, Newcrest International y Maxit Capital se comprometieron a votar a favor del acuerdo con acciones que representan cerca del 25,7% del capital de SolGold.

Si se suma el respaldo del directorio, Jiangxi Copper ya asegura compromisos sobre alrededor del 28,5% de las acciones, un porcentaje clave para encaminar la aprobación de la transacción.

Cascabel, el activo clave en Ecuador

El principal interés de Jiangxi Copper es el proyecto Cascabel, ubicado en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador. El yacimiento es considerado uno de los depósitos de cobre y oro no desarrollados más grandes del mundo, con alto potencial para integrarse al suministro global de minerales estratégicos.

Jiangxi Copper, accionista de SolGold desde 2020, sostiene que el proyecto necesita mayor inversión, capacidad técnica y respaldo financiero para avanzar con menor riesgo hacia la etapa de producción.

Lo que viene para Cascabel bajo control de China

La adquisición se ejecutará mediante un esquema de arreglo bajo la ley británica, sujeto a la aprobación de los accionistas y de la Corte. La empresa ya obtuvo las autorizaciones regulatorias necesarias en China.

Si se cumplen las condiciones previstas, el cierre de la operación está previsto para el primer trimestre de 2026. Luego de ello, SolGold dejará de cotizar en la Bolsa de Londres y pasará a ser una empresa privada controlada por Jiangxi Copper.

Información externa: SolGold

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