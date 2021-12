Reservas de hoteles registran hasta 40% de cancelaciones

Diana Serrano (I)

A partir de la implementación de las medidas de restricción, para evitar la propagación del coronavirus y la nueva variante Ómicron, el sector hotelero registró cancelaciones de las reservas de estadías y de eventos previstos para las festividades de Navidad y Año Nuevo.

De acuerdo con Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, los hoteles, hosterías, resorts y otros registran alrededor de un 30 a 40% de cancelaciones, a escala nacional.

“Lugares como Salinas, Playas Villamil, Baños y otros registraban reservas al 100% y luego se cayeron. Hay otras ciudades, en cambio, que no han tenido ese problema”, afirmó Muñetón.

El directivo señaló que meses atrás las personas hicieron reservas grupales, porque planificaron viajes o eventos con amigos o familiares, para mantener su círculo social y evitar exponerse a contagios.

Ahora, las personas han preferido cancelar sus paseos o reuniones fuera de casa, ya que existe temor y desinformación respecto a las medidas de bio seguridad que se deben tener en cuenta en estos casos. Es cada Comité de Operaciones de Emergencia (COE) municipal el que define las acciones según la localidad, explicó Muñetón.

Por ejemplo, en Quito las actividades previstas en hoteles para los festejos de Año Nuevo se mantendrán sin ningún cambio, explicó Norman Bock, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano, debido a que continúan los aforos permitidos de 70% de capacidad en salones y de 80% en exteriores.

Aunque Bock considera que el porcentaje de cancelaciones en hoteles de la capital es bajo, aseguró que las empresas de este rubro no alcanzarán sus metas previstas de ventas. “Las fiestas de Año Nuevo son costosas, hay que pagar personal extra y proveerse de productos especiales. Algunos hoteles trabajarán con pérdida, solo por cumplir a los clientes que han comprado”, dijo Bock.

Algunos hoteles tuvieron que modificar sus planes para las fiestas para acatar las medidas de restricción. En el hotel boutique Casa Gangotena, cancelaron los programas para clientes externos como cenas familiares o corporativas y ahora solo realizarán actividades con los huéspedes, donde se destacarán las tradiciones ecuatorianas.

Macario Rosania, gerente del hotel, explicó que las actividades de diciembre representan uno de los picos más altos de ingresos durante el año, por lo cual notan una afectación en el cambio de planes de eventos. El gerente agregó que en este año se logrará cumplir con las metas de ingresos del restaurante, mas no de las ocupaciones.

En medio del difícil panorama para el sector hotelero en las festividades de diciembre, no se ha podido implementar muchas estrategias para contrarrestar los efectos de las cancelaciones o de menores ventas. “Lanzar promociones, bajar precios u otros ya no se pueden porque no tenemos liquidez ni capacidad para solventarlo”, dijo Muñetón.

Bock hizo un llamado para que las personas no cancelen sus reservas y puedan acudir con seguridad a los eventos o paseos. “Los hoteles están solicitando los carnés de vacunación y aplicando todos los protocolos”, afirmó.

El sector espera que el próximo año, el Gobierno intensifique el apoyo para impulsar el turismo interno y atraer nuevamente el turismo extranjero.

Acciones del Ministerio de Turismo

Este miércoles 29 de diciembre del 2021, el Ministerio de Turismo presentó su balance de acciones durante el 2021 y las proyecciones para el 2022.

Para el próximo año, el titular de la cartera, Niels Olsen, indicó que se implementará la visa nómada, para los extranjeros, que están bajo la modalidad de teletrabajo, puedan permanecer en el país hasta 24 meses.

De igual forma se trabajará en la creación de la marca país, para representar a las exportaciones, nuevas inversiones y generar atracción de turismo de alta calidad. Este proyecto se trabajará junto al Ministerio de Producción y la Secretaría de Comunicación.

Asimismo, Olsen señaló que, con la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico, se podrá reducir el IVA del 12% al 8% a la prestación de servicios turísticos hasta por un máximo de 12 días al año, entre feriados y fines de semana. También se descontarán las pérdidas de las empresas del rubro turístico del 2020 y 2021 hasta por 10 años del Impuesto a la Renta; así como se reestructurarán sus deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hasta por 48 meses sin cuota inicial.