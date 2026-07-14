Canasta Familiar Básica alcanzó los 824,85 dólares en junio de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó el 14 de julio de 2026 los resultados del índice de precios al consumidor (IPC) correspondientes a junio. Este informe reveló que la inflación en Ecuador alcanzó el 0,79 % mensual, manteniendo una variación estable respecto al comportamiento esperado para el período.

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Inflación anual y acumulada

El reporte también indicó que la inflación anual llegó al 1,65 %, mientras que la inflación acumulada entre diciembre de 2025 y junio de 2026 se ubicó en 1,39 %. Estos indicadores forman parte de las estadísticas oficiales que el INEC publica para medir la evolución de los precios en el país.

Factores que impulsaron la inflación de junio

Durante junio de 2026, la división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró la mayor incidencia en la inflación mensual. Este grupo aportó un 0,3649 % a la variación del mes.

Ajustes en consumo eléctrico

Según el INEC, este resultado respondió al retorno de los valores habituales en las planillas de consumo eléctrico en ciudades como Guayaquil, Manta y Machala. Este ajuste ocurrió tras concluir la compensación excepcional de hasta 180 kilovatios hora, establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 379.

Impacto del transporte

El informe también identificó a la división Transporte como otro factor clave que influyó en la inflación mensual. Este grupo aportó un 0,2816 % a la variación registrada en junio. El INEC explicó que este comportamiento se relacionó con la actualización de los precios de las gasolinas de alto y bajo octanaje.

Aumento en la Canasta Familiar Básica

El informe del INEC también presentó los resultados sobre la Canasta Familiar Básica (CFB). En junio de 2026, su costo alcanzó los 824,85 dólares, lo que representó un incremento mensual de 3,38 dólares , equivalente al 0,41 %.

Variaciones por grupos de consumo

Entre los cuatro grupos de consumo que integran la canasta, Vivienda registró la mayor variación. El INEC atribuyó este resultado principalmente al retorno de las tarifas ordinarias en las planillas del servicio de energía eléctrica.

Importancia del IPC para los hogares ecuatorianos

La institución recordó que el IPC constituye la referencia oficial para seguir la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares ecuatorianos. Con esta información, el organismo busca ofrecer estadísticas oportunas y elaboradas con rigor técnico.

Análisis económico y políticas públicas

El INEC señaló que la producción permanente de estadísticas oficiales permite comprender mejor la evolución de los precios en el país. Además, estos datos respaldan el análisis económico, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en distintos sectores.