Camaroneras reciben plan ante posible llegada de El Niño

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Las camaroneras ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones son el foco de las medidas de preparación impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y la Subsecretaría de Acuacultura ante la posible presencia del fenómeno de El Niño. La estrategia incluye asistencia técnica, identificación de vulnerabilidades y recomendaciones para reducir riesgos en las unidades productivas, informó el Gobierno este 24 de septiembre de 2026.

Más de ocho de cada diez predios presentan susceptibilidad

Según el Informe ENOS 2026, elaborado con información del sistema Sistema de Información Geográfica de la Subsecretaría de Acuacultura (Sigacua) y mapas de susceptibilidad a inundaciones de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), en Ecuador existen 3.431 predios camaroneros.

De ese total, 2.977 predios, equivalentes al 86,8%, están ubicados en zonas con algún nivel de susceptibilidad a inundaciones. Dentro de ese grupo, el 86,2% se encuentra en áreas de susceptibilidad alta, el 9,7% en media y el 4,1% en baja.

Los predios con susceptibilidad alta se concentran principalmente en Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas.

La información forma parte de una estrategia de prevención que busca identificar vulnerabilidades y orientar la asistencia técnica hacia los territorios que requieren mayor atención. Para ello, la subsecretaría utiliza datos obtenidos a través de inspecciones, controles a camaroneras y trabajo directo con productores piscícolas.

Recomendaciones para reducir riesgos

Entre las medidas planteadas para las unidades productivas constan la revisión de diques, taludes, muros, canales y estructuras hidráulicas, así como la corrección de eventuales daños. También se recomienda verificar el funcionamiento de sistemas de bombeo, compuertas, generadores y equipos de aireación.

Durante los períodos de lluvia, la recomendación es mantener los niveles de agua entre 10% y 20% por debajo de la capacidad máxima para disponer de un margen de almacenamiento ante mayores precipitaciones.

La entidad también plantea contar con equipos de bombeo, materiales de reparación y combustible, además de establecer responsables y protocolos de respuesta frente a alertas climáticas.

Plan para respuesta y reactivación

La planificación que detalla el Gobierno se desarrolla en tres ejes: prevención, respuesta posterior al evento y reactivación, con el fin de acompañar a los productores durante las distintas etapas de la eventual emergencia climática.

Aunque no ha podido determinarse un posible daño, la entidad estatal señaló que, en caso de afectaciones, se prevé brindar asistencia técnica para evaluar daños y acompañar a los productores.

Mientras que, en un probable escenario de reactivación se contempla la entrega de alevines de trucha, tilapia y cachama a productores vulnerables o afectados, con el objetivo de apoyar la recuperación de sus ciclos productivos.

El camarón es uno de los principales productos de exportación de Ecuador. • Foto: Archivo/EL COMERCIO

Las exportaciones de camarón alcanzaron un récord de 2 554,4 millones de dólares y crecieron en un 7,9% interanual, impulsado por la mayor demanda de los consumidores en China y Estados Unidos.

Por ello los productores también toman medidas frente a las eventuales afectaciones. La Cámara Nacional de Acuacultura ha organizado mesas técnicas de preparación con expertos nacionales en Guayaquil, Salinas y Machala. En los encuentros se identifican necesidades, puntos críticos y refuerzan las capacidades del sector camaronero ante el posible impactos del fenómeno de El Niño, indicó el gremio. Las reuniones se desarrollarán hasta este viernes 25 de septiembre.

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