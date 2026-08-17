Bajan las tasas de crédito en Ecuador ¿cuánto más barato es pedir un préstamo?

Pedir un crédito en Ecuador es ligeramente más barato en agosto de 2026. Las tasas disminuyeron en varios segmentos, incluidos los préstamos productivos y de consumo. Sin embargo, pagar menos por el financiamiento no significa que los bancos aprueben con mayor facilidad una solicitud.

La tasa activa referencial se ubicó en 6,79% anual para agosto, frente al 6,91% de julio. En el crédito de consumo, uno de los segmentos de mayor interés para los hogares, la reducción fue menor: pasó de 15,84% a 15,78% en el mismo período.

Las tasas de crédito bajan en Ecuador, pero los bancos mantienen sus filtros

Una reducción de las tasas implica un menor costo financiero para quienes consiguen un préstamo, pero no modifica automáticamente los requisitos que aplican las entidades para aprobarlo.

Bernardo Chiriboga, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que se deben separar dos conceptos: el costo del crédito y el acceso al financiamiento.

“Una cosa es el costo del crédito y otra cosa es el acceso al crédito”, señala.

Aunque una tasa menor reduce cuánto debe pagar una persona o empresa por financiarse, la aprobación continúa dependiendo de los ingresos, estabilidad laboral, nivel de endeudamiento, historial crediticio y capacidad de pago.

¿Cuánto bajaron los créditos en agosto?

La reducción no fue igual para todos los segmentos. En consumo, la tasa referencial pasó de 15,84% en julio a 15,78% en agosto, una disminución de 0,06 puntos porcentuales.

Chiriboga señala que el descenso fue pequeño en este segmento, mientras que en los créditos productivos hubo reducciones mayores.

Además, la tasa referencial no debe confundirse con la tasa máxima. La primera refleja las condiciones de las operaciones efectivamente concedidas por el sistema financiero, mientras la segunda establece el techo que puede cobrarse para cada segmento. El BCE publica mensualmente estas tasas.

Un crédito más barato también implica una deuda

Que disminuya el costo de financiarse no elimina las obligaciones que adquiere una persona al contratar un préstamo. El análisis de la capacidad de pago adquiere relevancia especialmente cuando los hogares ya mantienen otras deudas.

Patricio Herrera Briones, abogado especializado en cobranza judicial, explica que antes de asumir una obligación financiera es necesario considerar no solo la tasa ofrecida, sino la capacidad que tendrá el cliente para cumplir con las cuotas durante todo el plazo del crédito.

Desde la perspectiva jurídica, el incumplimiento de una obligación puede derivar en procesos de cobro dependiendo de las condiciones del contrato y de las acciones que adopte el acreedor. Por eso, una reducción de tasas no debería analizarse únicamente desde cuánto cuesta obtener el dinero, sino también desde la capacidad real de devolverlo.

Este análisis se conecta con lo señalado por Chiriboga: mientras la tasa determina principalmente cuánto cuesta un préstamo, la evaluación de riesgo establece quién está en condiciones de recibirlo.

Más crédito circula en la economía

Las menores tasas coinciden con un crecimiento del financiamiento. El Sistema Financiero Nacional otorgó 5 078,5 millones de dólares en nuevas operaciones durante junio de 2026, un incremento interanual de 19,9%, según el Banco Central del Ecuador.

El BCE señaló que la banca privada impulsó principalmente este crecimiento.

Como publicó EL COMERCIO el 1 de agosto de 2026, bancos privados, cooperativas y mutualistas también registraron un incremento de la demanda de crédito durante el segundo trimestre y esperaban que las solicitudes continuaran creciendo entre julio y septiembre.

¿Es más fácil obtener un préstamo?

No necesariamente. Las tasas más bajas permiten que determinados créditos tengan un costo financiero menor, pero las instituciones mantienen sus análisis antes de aprobarlos.

Ingresos, estabilidad laboral, historial crediticio, deudas existentes y capacidad de pago continúan formando parte de esa evaluación, según Chiriboga.

Para el solicitante, el escenario de agosto combina así dos elementos: mejores condiciones de tasas en varios segmentos y una mayor colocación de recursos en el sistema financiero, pero sin que eso elimine los requisitos para acceder al financiamiento.

La evolución de las tasas y de los criterios utilizados por bancos, cooperativas y mutualistas para aprobar nuevos préstamos determinará cómo se comportará el crédito durante los próximos meses.

Preguntas frecuentes sobre las tasas de crédito en Ecuador:

❓ ¿Bajaron las tasas de crédito en Ecuador en agosto de 2026? Sí, las tasas disminuyeron en varios segmentos.

La tasa activa referencial pasó del 6,91% anual en julio al 6,79% en agosto. En los créditos de consumo, la reducción fue menor: bajó del 15,84% al 15,78%. ❓ ¿Una tasa más baja significa que será más fácil conseguir un préstamo? No necesariamente.

Bernardo Chiriboga, docente de la Business School de la UIDE, explica que el costo y el acceso al crédito son conceptos diferentes. Los bancos y otras entidades mantienen sus evaluaciones de riesgo antes de aprobar una solicitud. ❓ ¿Qué revisan los bancos antes de aprobar un crédito? Principalmente ingresos, estabilidad laboral, historial crediticio, deudas y capacidad de pago.

Una reducción de las tasas no elimina estos filtros. La institución financiera evalúa si el solicitante tendrá capacidad para cumplir con las cuotas durante el plazo establecido. ❓ ¿Qué diferencia existe entre la tasa referencial y la tasa máxima? La referencial refleja las condiciones de los créditos concedidos, mientras la máxima establece un techo.

El Banco Central del Ecuador publica mensualmente ambas tasas. Por eso, que la tasa referencial de un segmento disminuya no significa necesariamente que todos los préstamos disponibles en el mercado tengan exactamente ese porcentaje. ❓ ¿Está creciendo el crédito en Ecuador? Sí. Las nuevas operaciones aumentaron durante 2026.

El Sistema Financiero Nacional concedió 5 078,5 millones de dólares en nuevas operaciones durante junio, un crecimiento interanual del 19,9%. Según el BCE, la banca privada fue la principal impulsora de ese incremento.

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