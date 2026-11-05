Agua potable, empresas y agricultura: el destino de los créditos verdes en Ecuador

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

El Gobierno canalizó alrededor de 458 millones de dólares en créditos verdes y sostenibles entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026. La banca pública destinó estos recursos a financiar proyectos de agua potable, alcantarillado, gestión de residuos, tecnologías limpias y producción agropecuaria sostenible.

Los préstamos llegaron a gobiernos locales, empresas, micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y organizaciones de la economía popular y solidaria. El financiamiento busca mejorar los servicios básicos, impulsar actividades productivas que protejan el ambiente y promover un modelo económico que combine el desarrollo con el cuidado de los recursos naturales.

El Banco de Desarrollo concentra la mayor parte de los créditos

El Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) entregó 377 millones de dólares para proyectos de saneamiento ambiental e infraestructura territorial. Este monto representa la mayor parte de los recursos canalizados por la banca pública durante el período señalado.

El financiamiento permitió que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) impulsen obras y programas relacionados con el acceso al agua potable, la construcción y mejora de sistemas de alcantarillado y el manejo técnico de residuos.

La Corporación Financiera Nacional (CFN), por su parte, canalizó 64 millones de dólares hacia el sector empresarial y las MIPYMES. Para ello utilizó los productos de segundo piso Agro-Renace II y Mediana+. Estas líneas de crédito promueven la incorporación de tecnologías limpias y procesos ecoeficientes en las actividades productivas.

Los recursos también buscan que las empresas adopten prácticas que reduzcan el impacto ambiental de sus operaciones. De esta manera, el financiamiento se dirige tanto a infraestructura pública como a iniciativas privadas que incorporen criterios de sostenibilidad.

BanEcuador y Conafips financian proyectos ambientales y agropecuarios

La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) financió 13 millones de dólares mediante sus líneas de crédito de segundo piso en bioeconomía y crédito verde. Estos productos están dirigidos a fomentar la inclusión social y económica de los actores de la economía popular y solidaria, con actividades alineadas al cuidado de la naturaleza.

BanEcuador B.P. destinó otros 3,7 millones de dólares a iniciativas de sostenibilidad agropecuaria y protección de los bosques. Con estos recursos respaldó programas enfocados en la producción agrícola sostenible y libre de deforestación.

La distribución de los créditos muestra los distintos sectores que recibieron financiamiento de la banca pública. Mientras el Banco de Desarrollo concentró los recursos en saneamiento e infraestructura territorial, la CFN apoyó al sector empresarial y las Mipymes. Conafips dirigió sus líneas hacia la economía popular y solidaria, y BanEcuador respaldó actividades agropecuarias y de conservación forestal.

Según el Gobierno, estos resultados forman parte de su apuesta por impulsar un modelo económico inclusivo, resiliente y sostenible. La iniciativa busca generar empleo y competitividad, además de proteger el patrimonio natural del país.

La entrega de aproximadamente 458 millones de dólares refleja el alcance de las distintas líneas de financiamiento público destinadas a proyectos que vinculan el desarrollo productivo con la sostenibilidad ambiental.

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