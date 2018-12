Jaime Nebot: 'Cuando hay una crisis debe desmontarse los impuestos'

LEA TAMBIÉN

En Guayaquil no habrá incremento del impuesto predial. Así lo aseguró el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, en su habitual enlace radial de los miércoles.

“Una vez más no vamos a subir los impuestos prediales”, afirmó el personero municipal la mañana de este miércoles 26 de diciembre del 2018. En esa línea afirmó que en materia tributaria hay dos criterios que se aplican.



“El criterio para mí errado e injusto es de que cuando existe una crisis generada por los gastos enormes del Estado, la solución es empobrecer al pueblo, sacarle dinero al pueblo para ponerlo al Estado para que lo siga dilapidando”.



Mientras, el segundo es que cuando hay una crisis debe desmontarse los impuestos, apostar por el crecimiento, la confianza, la seguridad jurídica, la inversión. “No castigar al que tiene una casa, al que tiene una actividad, sino todo lo contrario. Eso es lo que nosotros pensamos”.



"Guayaquil tiene el presupuesto más alto de su historia, no hay parada ninguna obra, no hay programas incumplidos, ni compromisos que afecten su realización".



Nebot detalló que en 19 años de administración se han bajado los impuestos y que hoy la urbe porteña tiene el presupuesto más alto de su historia. El presupuesto previsto para el año 2019 sobrepasa los USD 800 millones.



“En plena crisis ninguno de los proyectos han dejado de hacerse realidad. Eso es inversión, eso es trabajo, eso es servicio, eso es mejoramiento, crecimiento económico, prosperidad de la población. Lo hemos hecho en el fondo sin subir los impuestos, pero si se analiza económicamente es habiéndolos bajado”.



El Alcalde reiteró, además, que este jueves 27 de diciembre se desarrollará la tradicional cena navideña gratuita para los adultos mayores de Guayaquil. Esto será en el centro de Convenciones, ubicado en la avenida De las Américas, y reunirá a cinco mil adultos mayores de los sectores populares de la urbe.



Mientras, en materia de obras, Nebot reiteró que antes del fin de 2018 se inaugurará el paso elevado que se inicia desde el estribo del puente sobre el río Daule, del lado de Samborondón y que conecta con Guayaquil, y concluye en la avenida Samborondón hacia las urbanizaciones que colindan con la cabecera parroquial y la avenida León Febres-Cordero de Daule.



“Las barandas están colocadas. Yo calculo y lo anunciaremos hoy día que entre mañana y el sábado se abrirá el pasado elevado al tráfico vehicular público. Eso va a significar que los vehículos que vienen desde Guayaquil hacia la parte norte de Samborondón no tengan que esperar el semáforo abajo”.