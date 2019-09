El Municipio de Quito asegura que la medida Hoy no circula mejoró la velocidad en la ciudad

LEA TAMBIÉN

La medida de restricción Hoy no circula, que entró en vigor desde el lunes 9 de septiembre del 2019 y durará ocho meses, disminuyó el tiempo de traslado en las calles de Quito. Ese es el balance de la primera semana de aplicación que realizaron este lunes 16 de septiembre, en rueda de prensa, las autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano.

El informe del Cabildo señala que el plan Hoy no circula mejoró la velocidad y permitió que el tráfico vehicular fluya de mejor manera.



Según las mediciones de la Secretaría de Movilidad, en la semana del 9 al 13 de septiembre se aumentó la velocidad de 13 km/h a 16 en horas pico (07:00 a 09:30 y 16:00 a 19:30). Y en horas valle se pasó de 18 km/h a 25. “En consecuencia, el tráfico fluye más rápido, lo que resulta que el transporte pesado aumente sus descargas diarias de 5 a 8 y que los taxis pasen de 20 a 25 carreras (20% más eficientes), compensando el día que no laboran de 05:00 a 20:00”.



En el balance de la primera semana de la medida participaron Guillermo Abad, secretario de Movilidad; Danny Gaibor, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT); Mauricio Rosales, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop); y Darío Chávez, gerente de la Empresa Pública de Transporte de Pasajeros.



El Cabildo informó además que se logró un aumento de más de 105 000 pasajeros en el sistema de transporte metropolitano. Desde el 9 de septiembre hasta la mañana de este lunes 16 se sancionó a 563 conductores de vehículos que no cumplieron con la restricción Hoy no circula.



“Es importante mencionar que no existe un incremento importante en el número de conductores sancionados por no acatar la medida Hoy no circula, en esta semana se sancionaron a 563 personas lo que deriva en un promedio de 112 diarios. Con el antiguo Pico y Placa, el promedio era de 100 diarios”, explicó Gaibor.



El Hoy no circula fue implementado para enfrentar el proceso de repavimentación de más de 110 kilómetros de vías. Actualmente, según la Epmmop, se han logrado intervenir 7 000 metros con vías principales como la calle Chimborazo, avenida Mariscal Sucre, avenida El Inca, La Ecuatoriana... La inversión alcanza los USD 41,5 millones. La Alcaldía informó que el programa contempla rehabilitar las veredas y bordillos.