Municipio de Milagro colocó nuevos sellos de clausura a la acería Xinlong

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Milagro colocó nuevamente sellos de clausura en la Acería Xinlong, instalada en la zona agrícola de la parroquia Roberto Astudillo.

La Policía Nacional acompañó al personal de la Comisaría Segunda del Cantón en la diligencia. Y se pegaron dos sellos en las puertas de acero de la planta con techo azul, que ocupa una extensa zona en medio de las matas de banano y cacao de este cantón de Guayas.



Además, la autoridad constató que en el interior se estaban realizando trabajos de adecentamiento, aparentemente, lo que está prohibido ya que la acería fue allanada y clausurada el 27 de diciembre pasado. Pero en la fachada de la fábrica ya no había ningún sello de clausura, únicamente papeles con membrete del Municipio, del Ministerio de Trabajo y de la Prefectura del Guayas humedecidos por las lluvias.



La empresa está investigada por supuestos actos irregulares como asociación ilícita, testaferrismo, defraudación aduanera y tributaria, precarización laboral y una supuesta vinculación con Glas-Topic-Rivera, según el Gobierno.



En la diligencia también estuvieron pobladores del GAD parroquial de Roberto Astudillo que demandó a la empresa por asociación ilícita. Antes habían estado en el Municipio para exigir que resuelva la demolición de la planta y protestar porque la acería supuestamente está operando.



Modesto Matute, presidente del GAD parroquial, llegó a las 11:00 al edificio municipal con un grupo de vecinos para exigir que el Cabildo cumpla la ley. Tenían letreros donde decían ‘no queremos contaminación ambiental’, ‘no permitamos la contaminación de las fuentes de agua’, ‘queremos justicia’, entre otros mensajes.



A las 08:30 durante una visita de este Diario a los exteriores de la planta se escuchaba movimiento de material en su interior. David Ye, quien se identificó como traductor de origen chino, dijo que no podía dar declaraciones y que no se estaba produciendo acero.



A esa hora tampoco había guardias ni agentes aduaneros en las puertas principales de acceso. Solo estaba un vehículo con logo de la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), sin ocupantes.



El lunes 25 de febrero el juez Aquiles Dávila rechazó definitivamente una acción de protección que la acería presentó en contra del Senae y anuló las medidas cautelares que había aprobado diez días antes. Estas medidas contemplaban que la Senae retirara los sellos de intervención y la salida de los agentes aduaneros, lo que fue rechazado por la entidad inicialmente.



El abogado del GAD de Roberto Astudillo, Paúl Desanblanc, señaló que posiblemente esa medida temporal del juez causó que salieran los agentes aduaneros del lugar y cree que Senae debería volver a colocar los sellos. Además, dijo que la vigilancia debe continuar ya que no se ha demostrado la procedencia de la maquinaria de la planta.



Para Desanblanc “la situación legal de la acería está en el aire”. Eso ocurre desde que el Municipio de Milagro resolvió dejar sin efecto la resolución del cambio de uso de suelo rural a zona industrial de los predios de propiedad de la acería. Esta decisión se tomó el 7 de febrero del 2019 a raíz que el Ministerio de Agricultura revirtió la autorización para el uso del suelo agrícola para actividad industrial.



Ahora la población del GAD de Roberto Astudillo demanda que el Cabildo resuelva el derrocamiento de la planta y que se reparen los daños ambientales ocasionados por la construcción de la planta de capitales chinos.