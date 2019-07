Municipio de Guayaquil prepara ordenanza sobre tarifas de taxis

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) terminó el estudio técnico del costo operativo de los taxis para establecer el tarifario del servicio.

Ese informe será presentado a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y al Concejo Cantonal para determinar si se ajusta a la realidad del taxismo. Posteriormente se elaborará una ordenanza municipal. Así informó, a este Diario, el concejal Jorge Rodríguez.​



“Se ha hecho una evaluación técnica, actualización de costos porque los valores que están fijados hoy en el tarifario existente son irreales”, comentó.​



El estudio también será compartido con los taxistas que este miércoles 17 de julio del 2019 realizaron una movilización en la ciudad en demanda de beneficios para el gremio.



Este tema también fue abordado por el gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, la tarde de este 17 de julio. El funcionario no pudo reunirse con los dirigentes de la fuerza amarilla porque la avenida Simón Bolívar, en el Malecón, donde está el edificio provincial estuvo bloqueada por los taxistas.



Los taxistas con sus vehículos se habían estacionado en los bajos de la Gobernación, lo que generó congestión en el tránsito durante la mañana. ​Ledesma había pedido, a través de las autoridades de la ATM, que se habilitara un carril de la vía para ingresar al despacho.



El Gobernador dijo a los medios, pasado el mediodía, que conocía sobre la elaboración de una ordenanza municipal que establecerá el nuevo tarifario. “Una vez fijadas las tarifas, será obligatorio el uso de taxímetro y recibirán el subsidio señalado. El subsidio no es para que ellos ganen más dinero, es para que los usuarios de los servicios de taxis no vean incrementadas sus tarifas por el aumento de la gasolina”.



Se refirió al tema ante el reclamo del gremio sobre el retraso de la entrega de las tarjetas con el monto del subsidio que ofreció el Gobierno, como parte de la compensación por los ajustes en las gasolinas extra y ecopaís. Además, George Mera, presidente de la Unión de Cooperativas del Guayas, mencionó que en otras ciudades ya se habían entregado las tarjetas “pero sin saldo”.



Según el dirigente, la actualización de las tarifas es necesaria, ya que desde hace 15 años no se ha regulado. “Siempre nos hacen comprar el taxímetro, lo instalamos para tenerlo de adorno. Sabemos que hay un estudio y eso es importante para nosotros porque no es posible que el arranque aún sea USD 0,35”, dijo. ​



Mera informó que dentro de ocho días los gremios de las cooperativas del Guayas se reunirán con el Gobernador para hablar sobre las peticiones presentadas como la regularización de transnacionales, el subsidio de las gasolinas y camionetas rurales en zonas urbanas. ​