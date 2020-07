Municipio de Guayaquil comenzó campaña ‘No te confíes’ para evitar un rebrote del covid-19

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Guayaquil lanzó la campaña comunicacional ‘No te confíes’, a través de la cual hace un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de bioseguridad para evitar un rebrote de covid-19 en la ciudad.

“Esto no ha pasado (la pandemia), no se confíen. Hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento ¡Es muy duro afrontar la perdida de alguien que aman! Yo aún no lo supero y creo que ustedes tampoco podrán”. Ese es el mensaje del primer video testimonial de un esposo que sufre por la muerte de su esposa, víctima del coronavirus.



La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, lo difundió la noche del miércoles 15 de julio de 2020 en su cuenta de twitter y luego lo replicó en las demás redes sociales y de la Alcaldía, con el hashtag “#NoTeConfíes la pandemia aún no termina”.

#NoTeConfíes, la pandemia aun no termina. Recuerda mantener un lavado de manos constante, usar mascarilla y mantener distancia. https://t.co/pVeChIOoJp pic.twitter.com/RRiEqvI6yD — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) July 16, 2020



El mismo mensaje fue transmitido en los canales de televisión abierta y forma parte del material de la campaña municipal. Incluye más videos testimoniales de grupos vulnerables, como una adulta mayor y una mujer embarazada, que le piden a la población hacer conciencia de que deben continuar cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus.



“Lávate las manos, usa mascarilla, mantén tu distancia” es el pedido que, en las redes sociales municipales, y por medios de comunicación, se hace a los habitantes de Guayaquil, para no repetir la ola de enfermos, muerte, dolor y angustia que azotó a la ciudad en abril de este año y la convirtió en epicentro de la emergencia sanitaria, señala el comunicado del Municipio.

La Municipalidad hace hincapié en que el público puede consultar las normas para realizar actividades presenciales de forma segura y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com, de acuerdo con el semáforo amarillo en que se encuentra la ciudad.



La Mesa Técnica de Salud del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal también aclaró que “los modelos matemáticos marcan probabilidades y tendencias, no realidades”. Esto en relación con publicaciones que hacen referencia a que en octubre Guayaquil podría presentar un escenario epidémico catastrófico, con altos índices de mortalidad.

Según los especialistas que integran la mesa, eso solo dependerá del comportamiento ciudadano, con su corresponsabilidad de cumplir con el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico. “Así como también de la preparación y capacidad de respuesta del área de salud, por lo que las autoridades locales deben trabajar conjuntamente para que dicha predicción no se vuelva una realidad”.



La Mesa de Salud además hizo “un llamado a la calma y a la colaboración de la ciudadanía”, para trabajar en la prevención del covid-19.