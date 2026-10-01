El voto anticipado en EE.UU. favorece a los demócratas

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El voto anticipado y por correo registra una mayor proporción de solicitudes de ciudadanos demócratas en varios estados de Estados Unidos, a un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El análisis fue publicado por CNN y recogido por EFE.

Más de 700 000 estadounidenses ya habían votado en al menos 30 estados al 1 de octubre. Los datos muestran diferencias frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, no permiten anticipar el resultado de las elecciones.

Voto anticipado crece entre demócratas

En Iowa, los demócratas representan el 67 % de las solicitudes de papeletas. La cifra era del 54 % en este mismo momento de 2024.

En Pensilvania, el porcentaje pasó del 62 % al 66 %. En Maine aumentó del 53 % al 57 %. Carolina del Norte también registró un incremento. Allí, los demócratas representan el 42 % de las solicitudes, frente al 36 % de hace dos años, según datos electorales estatales citados por EFE.

Los datos de las elecciones tienen límites

Las cifras deben interpretarse con cautela. Una solicitud de papeleta no indica necesariamente por qué candidato votará una persona. Además, los registros disponibles corresponden en gran medida al voto por correo.

Según el análisis de CNN, los votantes que utilizan el correo han mostrado en los últimos años una mayor inclinación demócrata. El voto anticipado presencial, en cambio, ha sido más equilibrado o ha mostrado una tendencia republicana.

Elecciones legislativas serán el 3 de noviembre

Los republicanos controlan actualmente el Congreso. Las elecciones renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.

EFE recordó que el voto por correo alcanzó un máximo histórico durante las elecciones presidenciales de 2020. En aquel proceso, Donald Trump cuestionó sin pruebas el resultado y la fiabilidad del sistema.

Los datos actuales reflejan principalmente una tendencia de participación temprana. Todavía falta conocer cómo se comportará el resto del electorado antes de la jornada electoral del 3 de noviembre.

Con información de EFE

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