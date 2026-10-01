Vladímir Putin ordena tomar medidas para garantizar la seguridad de Kaliningrado

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó adoptar medidas para garantizar la seguridad de Kaliningrado, enclave ruso en el Báltico, ante la posibilidad de que la OTAN intente bloquearlo. La advertencia llega en medio de una escalada de declaraciones entre Moscú y la Alianza.

Putin ordena medidas para proteger Kaliningrado

Nikolái Pátrushev, asesor del Kremlin, afirmó este jueves que Putin dio instrucciones a las autoridades correspondientes para reforzar la seguridad de la región. Según EFE, Pátrushev aseguró que Moscú respondería si la OTAN emprendiera acciones contra el enclave.

“Habrá una respuesta acorde e inmediata”, sostuvo el funcionario, quien también advirtió que cualquier acción considerada agresiva tendría consecuencias.

Kaliningrado está situado entre Polonia y Lituania, ambos miembros de la OTAN. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para Rusia en el mar Báltico.

Peskov responde a las advertencias de la OTAN

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró este jueves, 1 de octubre de 2026, que Rusia no busca una confrontación con la OTAN. También afirmó que las advertencias de Moscú sobre Kaliningrado no deben interpretarse como declaraciones confrontativas.

Peskov sostuvo que Rusia considera necesario dejar clara su posición ante lo que calificó como una creciente militarización de Europa. Añadió que Moscú garantizará la seguridad de Kaliningrado.

EFE informó que el portavoz defendió la posición rusa después de las advertencias realizadas por Moscú sobre una posible presión contra el enclave.

Rusia y OTAN elevan la tensión en el Báltico

La disputa aumentó después de que Moscú advirtiera que utilizaría todos los recursos disponibles para defender Kaliningrado si fuera aislado del resto de Rusia. La advertencia incluyó una referencia a armas nucleares.

La OTAN respondió que es una alianza defensiva y rechazó las amenazas nucleares de Moscú. La Unión Europea también condenó la retórica nuclear rusa y pidió evitar una mayor escalada.

Según EFE, Bruselas calificó de “irresponsable” la retórica nuclear de Rusia y aseguró que la Unión Europea no cederá ante amenazas.

Con información de EFE

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