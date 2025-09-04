Martín Vizcarra, el exmandatario abandonó el penal de Barbadillo, en Lima, donde compartió reclusión con otros expresidentes procesados o condenados como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Más noticias

Vizcarra afronta un juicio acusado de recibir sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua, años antes de asumir la presidencia de Perú entre 2018 y 2020.

La Fiscalía le imputa el delito de cohecho pasivo propio y solicita una pena de 15 años de cárcel. Según la acusación, habría recibido 2,4 millones de soles, equivalentes a 679 000 dólares, para adjudicar proyectos de infraestructura en su región.

Vizcarra denunció ser “perseguido político”

Al recuperar la libertad, Vizcarra denunció ser un “perseguido político” y una “víctima de abusos” por parte del Gobierno de Dina Boluarte y sectores del Congreso.

Relató que su primera noche de detención la pasó en un ambiente judicial durmiendo en el piso y que posteriormente fue trasladado por cinco días a la cárcel de Ancón II, conocida como Piedras Gordas II, donde convivió con más de 2 000 reclusos comunes.

“Salgo fortalecido de la cárcel”, aseguró a los periodistas, al tiempo que agradeció a su familia y seguidores por su respaldo durante las semanas de encierro.

Vizcarra cumplirá con citaciones judiciales

Vizcarra afirmó que cumplirá con todas las citaciones judiciales y negó cualquier intención de abandonar el país. “No tengo impedimento de salida, pero no me voy a fugar ni a asilar.

Voy a seguir recorriendo el país llevando el mensaje de Perú Primero”, dijo en alusión a su partido político, con el que planea participar en las elecciones generales de 2026. Pese a tener tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso, figura entre las primeras opciones de intención de voto según encuestas recientes.

La decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones ordenó su inmediata excarcelación al revocar la prisión preventiva de cinco meses dictada para garantizar su presencia en el proceso.

El tribunal consideró que Vizcarra cuenta con arraigo personal y laboral suficiente para enfrentar el juicio en libertad. Su caso sigue generando un fuerte impacto político en un país marcado por la inestabilidad institucional y la desconfianza ciudadana hacia las élites gobernantes.

Enlace externo: Marín Vizcarra

Con información de EFE