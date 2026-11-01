(VIDEO) Nueve personas mueren al estrellarse un avión privado en Florida

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Nueve personas murieron este domingo 1 de noviembre de 2026 al estrellarse el avión privado en el que viajaban. El siniestro ocurrió en el condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos. Así lo informó la Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado.

¿Dónde y cuándo cayó el avión?

La aeronave, un Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50, hora local, en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven. Esa hora equivale a las 17:50 GMT y coincide con las 12:50 de Ecuador continental.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, Texas. Se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, confirmó que murieron las nueve personas que viajaban a bordo.

A New video which shows the moment a Learjet crashed in Greenacres, Palm Beach County, Florida. The FAA says 9 people were on board. The plane was traveling from Austin, Texas to the Bahamas. #Florida https://t.co/Yrg3b4wvoK — Stephen Enajero (@acousteve) November 1, 2026

¿Cómo fue el impacto del avión privado en Florida?

Varios videos difundidos en redes sociales muestran el momento del choque. En las imágenes, la aeronave golpea el suelo con fuerza y se convierte en una bola de fuego. El impacto abrió un cráter en el pavimento.

La plataforma Flightradar aportó los últimos datos de vuelo. Según esa fuente, el avión “volaba a una altitud de 8.750 pies”, unos 2.667 metros. Además, su velocidad vertical máxima superó los 32.000 pies por minuto, es decir, unos 585 kilómetros por hora de descenso.

Esa cifra resulta clave. Una velocidad vertical de esa magnitud indica una caída prácticamente en picada, no un descenso controlado.

¿Quién investiga la caída del avión privado en Florida?

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se encargarán de la investigación, según el comunicado. La NTSB es el organismo estadounidense que determina las causas de los accidentes de transporte y suele tardar meses en emitir su informe final.

La vía permanece cerrada

La oficina del sheriff de Palm Beach informó que todos los carriles de la avenida Military Trail permanecen cerrados hasta nuevo aviso. El cierre abarca el tramo entre Cresthaven Boulevard y la Décima Avenida Norte.