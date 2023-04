Video de Dalai Lama y un niño genera malestar por presunto abuso

Un video de Dalai Lama, líder del budismo tibetano, ha generado fuertes cuestionamientos. El monje saluda a un niño, quien se inclinó con tal de hacerle reverencia y tras ello, lo besó.

El hecho se produjo en un evento durante el mes de febrero pero alcanzó relevancia el sábado 8 de abril de 2023.

La grabación ocurrió en la Fundación M3M en India, en el cual el líder saludaba a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario.

"Desde que vine a vivir a la India, he podido conocer a todo tipo de personas, incluidos eruditos y científicos, interesados en los métodos para lograr la paz mental que nos ha mantenido vivos", les dijo a los jóvenes. En medio del discurso, un niño lo interrumpió. Así que Dalai Lama lo invitó a acercarse a su mesa, lo abrazó y lo besó.

Incluso, se rió. "¿Puedes chuparme la lengua?", le pidió. Ante lo cual, el menor solo acercó un poco su cabeza. El saludo prosiguió por unos segundos, tanto que el monje lo abrazó y le dijo "gracias".

La grabación original es del medio Voice of America, se ha difundido ampliamente en redes sociales. Aunque el evento se desarrolló el 28 de febrero de este 2023, varios lo han recuperado para quejarse del comportamiento del hombre con el pequeño.

Eso sí, la cuenta oficial de la Administración Central Tibetana en Twitter publicó el corto, pero con enfoque en el mensaje que había dado el líder: "Su Santidad el decimocuarto Dalai Lama aconsejó a un joven indio para que sea un buen ser humano, quien siempre trabaje para cultivar la paz y la felicidad en el mundo".

During his meeting with students and members of M3M Foundation at courtyard of Thekchen Choeling Tsuglakhang, His Holiness the 14th Dalai Lama advised a young Indian boy to look up to a good human being who always work for cultivating peace and happiness in the world. pic.twitter.com/EpUoxLwGqC