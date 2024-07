El régimen venezolano utiliza estrategias como el bloqueo a portales digitales o el impedimento del ingreso a periodistas extranjeros. “Buscan silenciar a la prensa independiente”, de acuerdo con el portal NTN24.

La organización VE Sin Filtro denunció el bloqueo de al menos 12 medios durante la campaña electoral, sumando 60 casos en los últimos 10 años, según informa NTN24.

“Conatel es un brazo político del régimen. Estamos a puertas de un gran ‘blackout’ informativo en Venezuela”, explicó Marco Ruiz, periodista y secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), en una entrevista del programa La Tarde de NTN24.

Además Ruiz agregó que “Estas multitudinarias manifestaciones que vimos de la oposición, no necesitan de la convocatoria de los grandes medios de comunicación”.

Periodista argentino Jorge Vizarro

El periodista argentino Jorge Vizarro viajó a Venezuela para cubrir las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio de 2024. Autoridades de Migraciones del país latinoamericano prohibieron el ingreso al periodista argentino Jorge Pizarro, según una publicación de Infobae.

La mañana de este jueves 25 de julio de 2024 permanecía retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas. Está a espera de ser deportado por las autoridades locales, de acuerdo con Infobae.

Jorge Vizarro fue sometido a más de 10 interrogatorios en Venezuela. Los oficiales de Migraciones le dijeron que no podrá realizar su trabajo “por no cumplir con los requisitos para el ingreso al país”.

“Hicimos la fila de migraciones y, extrañamente, cuando vieron mi pasaporte, había una persona que hacía la visualización del pasaporte, que te pedían que estuviera en mano… Cuando vieron mi pasaporte, me llamaron aparte…”, señaló Vizarro al periodista Marcelo Longobardi, según Infobae.

Vizarro añadió “cuando osé decirle por qué me preguntaban tantas veces lo mismo si yo había contestado siempre igual, y no había ningún motivo para trastabillar porque las preguntas eran bien puntuales, prácticamente por haberle preguntado eso casi me pone preso. Me dijo que las preguntas las hacía él, que yo no podía responderle nada, excepto lo que él me dijera”, subrayó.

Tras permanecer tres horas en el sector de Migraciones fue trasladado a una sala ubicada en otro sector del aeropuerto. Finalmente, le permitieron tomar asiento, una persona se presentó en el lugar y le comunicó que sería deportado. “Me dijo que por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, y me van a deportar”, señaló Vizarro en la publicación de Infobae.

Nicolás Maduro prohíbe el ingreso de argentinos

El régimen de Nicolás Maduro prohibió el ingreso a todo ciudadano argentino proveniente de Argentina, sea en un vuelo aerocomercial, una aerolínea de bandera o un avión privado.

Bloqueo a tres medios de comunicación

La mayor coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó el bloqueo de tres medios venezolanos TalCual, Runrunes, El Estímulo y también la página web de la asociación civil Medianálisis. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) consideró que es “una escalada contra la libertad de prensa, de expresión e información”.