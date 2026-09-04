Uruguay decreta emergencia sanitaria por gripe aviar

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

La alerta zoosanitaria volvió a encenderse en el Cono Sur tras confirmarse nuevos focos virales en la producción avícola local. Las autoridades oficiales resolvieron declarar la emergencia sanitaria por gripe aviar en todo el territorio de Uruguay, luego de constatar la presencia de Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad en aves criadas en traspatio dentro del departamento de Colonia, según EFE.

Medidas ante la emergencia sanitaria por gripe aviar

A través de un pronunciamiento oficial emitido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del país suramericano, la resolución gubernamental dispuso el bloqueo de todos los traslados dentro de la geografía nacional de aves de traspatio y de especímenes que no se encuentren fiscalizados dentro del Sistema de Monitoreo Avícola.

Según informa EFE, la ordenanza ministerial instruyó además que las aves de patio y aquellas pertenecientes a cadenas del sistema productivo Free Range deben permanecer forzosamente alojadas en infraestructuras cerradas y techadas.

Cancelación de ferias y remates de aves

Como mecanismo de contención epidemiológica, las instituciones rectoras suspendieron temporalmente la realización de ferias, subastas ganaderas, remates, exhibiciones y cualquier clase de evento público ligado a la especie aviar.

En concordancia con estas disposiciones, con información de EFE, se confirmó que las aves quedarán excluidas de la Expo Prado, la principal feria agroindustrial y ganadera de la nación austral, prevista para llevarse a cabo del 11 al 20 de septiembre.

Segunda declaratoria durante el presente año

Esta declaratoria de emergencia sanitaria por gripe aviar constituye el segundo decreto zoosanitario de excepción emitido en la nación suramericana en el transcurso del año.

El antecedente inmediato data del 24 de febrero, jornada en la que las brigadas veterinarias detectaron la presencia de la enfermedad en ejemplares de fauna silvestre repartidos en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

Casos iniciales y recomendaciones a la ciudadanía

El primer caso registrado en dicha contingencia previa se detectó el 20 de febrero y correspondió a un cisne coscoroba hallado en la Laguna Garzón, en el este del territorio uruguayo, dándose exactamente dos años después de que el país reportara el primer caso en su historia.

Ante el reciente brote en Colonia, el Ministerio insistió a la población en evitar el contacto o manipulación de aves enfermas o sin vida, exigiendo notificar de inmediato a los servicios veterinarios en caso de cualquier hallazgo.

Con información de EFE

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