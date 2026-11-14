Un objeto luminoso sorprendió a Centroamérica y generó preguntas sobre su origen

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Un objeto brillante fue observado en el cielo de Honduras durante la noche del viernes 13 de noviembre de 2026 y llamó la atención de sus habitantes.
El fenómeno también fue reportado en Guatemala, El Salvador y Puerto Rico.
En esos lugares, varias personas compartieron fotografías y videos que despertaron especulaciones sobre un posible objeto volador no identificado.
Según medios hondureños, las autoridades aeronáuticas del país atribuyeron el fenómeno al decimoquinto vuelo de prueba de Starship, la nave desarrollada por SpaceX.
El resplandor se produjo por el reflejo de la luz solar sobre la estructura de la nave a gran altitud, permitiendo su visibilidad en zonas donde ya había oscurecido.
En Puerto Rico, la Sociedad de Astronomía del Caribe también advirtió previamente sobre la trayectoria del vehículo espacial al sur de la isla.
De acuerdo con EFE, el lanzamiento despegó desde Starbase, en el sur de Texas, con el objetivo de probar el regreso de las etapas Starship y Super Heavy.
Además, la misión buscó alcanzar una altitud de 275 kilómetros, completar 14 órbitas y desplegar 26 satélites Starlink V3.
SpaceX tuvo que desviar el propulsor Super Heavy hacia un amerizaje en el golfo de México en lugar de capturarlo con los brazos mecánicos de la torre.
Pese a este inconveniente, Starship continuó su recorrido orbital.
Starship es un sistema de transporte espacial creado por la compañía estadounidense de Elon Musk, compuesto por la nave superior y el propulsor Super Heavy.
Su diseño busca lograr que ambos componentes sean reutilizables para abaratar costos y realizar vuelos frecuentes, formando parte de los planes de exploración hacia la Luna y Marte.
La nave Starship mide aproximadamente 52 metros de altura. Junto con el propulsor Super Heavy, el sistema completo alcanza unos 124 metros.
Starship es la nave que transporta tripulación y carga al espacio. Super Heavy es el propulsor que la impulsa durante el lanzamiento y luego se separa de ella.
Es un empresario nacido en Sudáfrica y nacionalizado estadounidense. Es fundador y director ejecutivo de SpaceX, además de director ejecutivo de Tesla.