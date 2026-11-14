Un objeto luminoso sorprendió a Centroamérica y generó preguntas sobre su origen

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Un objeto brillante fue observado en el cielo de Honduras durante la noche del viernes 13 de noviembre de 2026 y llamó la atención de sus habitantes.

El fenómeno también fue reportado en Guatemala, El Salvador y Puerto Rico.

En esos lugares, varias personas compartieron fotografías y videos que despertaron especulaciones sobre un posible objeto volador no identificado.

¿Qué fue el objeto luminoso que se observó en el cielo?

Según medios hondureños, las autoridades aeronáuticas del país atribuyeron el fenómeno al decimoquinto vuelo de prueba de Starship, la nave desarrollada por SpaceX.

El resplandor se produjo por el reflejo de la luz solar sobre la estructura de la nave a gran altitud, permitiendo su visibilidad en zonas donde ya había oscurecido.

Starship fue visible en Centroamérica durante una misión de SpaceX.

En Puerto Rico, la Sociedad de Astronomía del Caribe también advirtió previamente sobre la trayectoria del vehículo espacial al sur de la isla.

La misión de SpaceX que permitió observar Starship desde Centroamérica

De acuerdo con EFE, el lanzamiento despegó desde Starbase, en el sur de Texas, con el objetivo de probar el regreso de las etapas Starship y Super Heavy.

Además, la misión buscó alcanzar una altitud de 275 kilómetros, completar 14 órbitas y desplegar 26 satélites Starlink V3.

SpaceX tuvo que desviar el propulsor Super Heavy hacia un amerizaje en el golfo de México en lugar de capturarlo con los brazos mecánicos de la torre.

Pese a este inconveniente, Starship continuó su recorrido orbital.

La misión de Starship, el sistema espacial desarrollado por SpaceX.

¿Qué es Starship y cuál es su misión?

Starship es un sistema de transporte espacial creado por la compañía estadounidense de Elon Musk, compuesto por la nave superior y el propulsor Super Heavy.

Su diseño busca lograr que ambos componentes sean reutilizables para abaratar costos y realizar vuelos frecuentes, formando parte de los planes de exploración hacia la Luna y Marte.

¿Cuánto mide la nave Starship de SpaceX? La nave Starship mide aproximadamente 52 metros de altura. Junto con el propulsor Super Heavy, el sistema completo alcanza unos 124 metros. ❓¿Qué diferencia hay entre Starship y Super Heavy? Starship es la nave que transporta tripulación y carga al espacio. Super Heavy es el propulsor que la impulsa durante el lanzamiento y luego se separa de ella. ❓¿Quién es Elon Musk? Es un empresario nacido en Sudáfrica y nacionalizado estadounidense. Es fundador y director ejecutivo de SpaceX, además de director ejecutivo de Tesla.

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