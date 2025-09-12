La ultraderecha brasileña se aferra ahora a la esperanza de más sanciones de Estados Unidos o a una polémica amnistía tras la condena de 27 años por golpismo dictada el jueves, 12 de septiembre de 2025, contra el expresidente Jair Bolsonaro por el Supremo de Brasil. La sentencia deja aturdido al movimiento ultraconservador que desde 2018 ha tenido en Bolsonaro a su líder único y mesiánico.

Ultraderecha brasileña busca mantener su influencia pese a derrota de Bolsonaro

El movimiento ultra, que se presentó bajo el lema Dios, Patria y Familia impulsado por Bolsonaro, desplazó en parte a la derecha más moderada y busca mantener su influencia pese a la derrota política del exmandatario.

La condena reabre ahora la disputa interna dentro del amplio espectro conservador y plantea un posible reacomodo de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2026.

Durante el juicio, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, impuso aranceles del 50 % a productos brasileños y sanciones contra ocho magistrados del Supremo.

Hijo de Bolsonaro planteó la posibilidad de una amnistía

Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, señaló que Brasil se ha convertido en una “dictadura” y planteó la posibilidad de una amnistía “amplia, general e irrestricta” que libere a su padre de la cárcel.

Ese proyecto, en discusión en el Parlamento desde 2024, inicialmente solo beneficiaría a los implicados en el asalto del 8 de enero de 2023, pero los ultras buscan extenderlo a Bolsonaro.

La derecha tradicional, en cambio, insiste en un candidato más al centro para 2026, capaz de reconciliar al bolsonarismo con sectores moderados. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exministro de Bolsonaro, podría encarnar esa figura, aunque mostró solidaridad con el expresidente y habló de un posible indulto.

La familia Bolsonaro, liderada por sus hijos Flávio y Eduardo, rechaza herederos políticos y asegura que la única lucha válida es garantizar que Bolsonaro pueda ser candidato en 2026, con el respaldo implícito de Trump en su mensaje político.

