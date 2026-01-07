Las delegaciones de Ucrania y de Estados Unidos retomaron este miércoles, 7 de enero de 2026, en París las negociaciones para avanzar hacia un posible acuerdo de paz con Rusia, en el segundo día consecutivo de reuniones en la capital francesa.

El jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budánov, aseguró que los contactos ya arrojaron “resultados concretos”, aunque evitó dar detalles por la sensibilidad del proceso, según EFE.

“Continuamos con importantes negociaciones en París para lograr una paz duradera y garantías de seguridad fiables para nuestro Estado.

No podemos hacer públicas todas las informaciones, pero ya hay resultados concretos y el trabajo continúa”, escribió Budánov en su canal de Telegram. Las conversaciones se desarrollan en un contexto de intensa actividad diplomática, con la participación directa de emisarios de la Casa Blanca y aliados europeos.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, indicó que esta es la tercera sesión de negociaciones en apenas dos días, luego de que el martes asistiera en París a una cumbre de la llamada Coalición de Voluntarios. Tras ese encuentro, el equipo liderado por Zelenski mantuvo nuevas rondas de diálogo con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y con Jared Kushner, según EFE.

Zelenski explicó que las delegaciones abordan los asuntos más complejos del marco para poner fin a la guerra, como las eventuales cesiones territoriales exigidas por Moscú y la jurisdicción sobre la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso.

Además, señaló que dio instrucciones para explorar posibles reuniones a nivel de líderes entre Ucrania, Estados Unidos y países europeos.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, detalló que también hubo consultas con asesores de seguridad de varios países europeos, con la participación de la OTAN y de instituciones comunitarias.

Las discusiones se centran en garantías de seguridad, contención de la agresión rusa y pasos concretos hacia la paz, según EFE. Zelenski subrayó que Ucrania “no será un obstáculo para la paz” y agradeció a Estados Unidos su respaldo en seguridad y reconstrucción.

Con información de EFE