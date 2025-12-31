La intensidad de los combates en Ucrania no disminuye pese a los esfuerzos diplomáticos para frenar la guerra, y Kiev prevé reforzar en 2026 el uso de drones y ataques de largo alcance contra territorio ruso como parte de su estrategia defensiva, según analistas y fuentes militares citadas por EFE.

Ucrania busca mantener la resistencia frente a Rusia

El objetivo es mantener la resistencia frente a Moscú y elevar el costo humano y económico del conflicto para Rusia.

Aunque las fuerzas rusas han logrado avances graduales en zonas de Donetsk y Zaporiyia, la situación no es considerada crítica para Ucrania ni suficiente para forzarla a aceptar condiciones desfavorables en las negociaciones actuales.

“La única forma correcta es reforzarse militarmente con el apoyo de los socios y negociar desde una posición más fuerte”, afirmó el coronel Roman Kostenko, jefe de la Comisión de Defensa del Parlamento ucraniano, en declaraciones recogidas por EFE.

Expertos señalan que, pese a la ventaja numérica de Rusia, las tendencias actuales cuestionan su capacidad para sostener la guerra con la misma intensidad durante todo 2026. El investigador militar Michael Kofman destacó que Ucrania logró adaptarse a las innovaciones rusas, especialmente a los ataques con drones contra la logística, y aumentó las pérdidas infligidas a la infantería enemiga.

Las fuerzas de Rusia sufrieron 410 000 fallecidos

Según el comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Sirski, las fuerzas rusas sufrieron alrededor de 410 000 muertos o heridos en 2025.

El dominio del campo de los drones será clave en 2026. Ucrania no solo apuesta por sistemas aéreos, sino también por drones terrestres para evacuaciones médicas, abastecimiento y tareas defensivas. “Reducen las bajas y compensan la escasez de infantería”, explicó a EFE el sargento Anatoli Repsh desde las cercanías de Kúpiansk.

En paralelo, Kiev intensificará los ataques profundos contra infraestructuras estratégicas rusas, como refinerías de petróleo, y trabaja en el desarrollo de misiles de mayor alcance. Analistas consideran que estas capacidades podrían abrir la puerta a un eventual acuerdo negociado bajo condiciones más favorables para Ucrania.

Con información de EFE