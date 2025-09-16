El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. publicó este martes, 16 de septiembre de 2025, documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, incluyendo una agenda de contactos en la que figuran Donald Trump, Henry Kissinger, Mick Jagger y Dustin Hofman, entre otros.

¿Quiénes aparecen en la agenda telefónica de Epstein?

La agenda, fechada en 2001 y de más de 100 páginas, registra números de teléfono y direcciones de trabajo y residenciales, incluyendo los de Trump en Nueva York y Mar a Lago, así como contactos de Melania Trump, Ivana Trump e Ivanka.

Según informó EFE, también aparecen personalidades como Rupert Murdoch, Barbara Walters, Michael Bloomberg, Bernie Ecclestone, Flavio Briatore, Henry Kravis, Simon Le Bon, Vera Wang y Richard Branson.

El documento incluye secciones denominadas “masajes”, en las que aparecen numerosos nombres tachados, presumiblemente mujeres vinculadas a Epstein, aunque el Congreso y el Departamento de Justicia ocultaron la identidad de las víctimas para proteger su privacidad.

Además, la agenda contiene contactos de médicos, hoteles de lujo y restaurantes en EE.UU., Francia, Reino Unido, Italia y Rusia.

Esta publicación no corresponde a la supuesta lista de “clientes” de la red de explotación sexual de menores de Epstein, cuya existencia no ha sido confirmada por las autoridades.

EFE señala que el exfiscal general William Barr también presentó su declaración sobre las fallas en la administración de la prisión donde Epstein se suicidó en 2019.

Epstein fue declarado culpable en 2008 de prostitución de menores y falleció antes de enfrentar nuevos cargos federales por tráfico sexual de menores, dejando un caso que sigue bajo escrutinio público.

Con información de Efe