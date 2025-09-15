El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a través de Truth Social. Afirmó que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, notificó al Gobierno federal que el Departamento de Policía dejará de colaborar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la expulsión y reubicación de migrantes ilegales considerados peligrosos.

Más noticias

Según Trump, esta decisión pondría en riesgo la seguridad de la capital y de sus habitantes.

“Si yo permitiera que esto sucediera el crimen volvería con fuerza. A la gente y los negocios de Washington D.C., no se preocupen, estoy con ustedes y no permitiré que esto suceda. Si es necesario declararé una emergencia nacional y federalizaré”, escribió el presidente en su mensaje.

Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional

De acuerdo con EFE, Trump ya ordenó el, 12 de agosto de 2025, el despliegue de la Guardia Nacional en la capital para reforzar la seguridad. Esa fuerza, integrada por voluntarios en condición de reserva militar, tiene la misión de actuar como apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en casos de desastres o disturbios civiles.

El presidente explicó que la intervención federal busca revertir la elevada tasa de homicidios de Washington, que según sus palabras supera la de ciudades como Bogotá o Ciudad de México.

Argumentó que, tras la llegada de la Guardia Nacional, la situación en la capital cambió de forma drástica. “Washington D.C. ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y con más asesinatos de Estados Unidos, e incluso del mundo, a ser una de las más seguras”, aseguró en Truth Social.

En su publicación, Trump añadió que la ciudad “está absolutamente en auge, con restaurantes, tiendas y negocios llenos y, por primera vez en décadas, prácticamente sin crimen”. Sin embargo, criticó con dureza a la alcaldesa Bowser por lo que considera un retroceso en las políticas de seguridad.

Según sus palabras, la cooperación entre la policía local y las agencias federales es esencial para mantener bajo control la delincuencia en la capital del país. El cruce de declaraciones refleja la tensión política entre la Casa Blanca y las autoridades locales sobre cómo gestionar la seguridad en Washington.

Enlace externo: Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

Con información de Efe