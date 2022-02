Trudeau declara emergencia nacional por protestas en Canadá

Redacción Elcomercio.com

Con esta, ya se cumple la tercera semana de manifestaciones en Ottawa, la capital de Canadá. El primer ministro Justin Trudeau declaró emergencia nacional tras la tenacidad de las protestas antivacunas que sacuden al país.

Según el New York Times, es la primera vez que el gobierno de Canadá toma este tipo de medidas en 50 años y hasta el momento, es la acción más agresiva que declaró Trudeau desde que empezaron las manifestaciones el 29 de enero de 2022.

Las protestas han desencadenado varias molestias, sobre todo porque camioneros y grupos antivacunas han cerrado algunos pasos fronterizos importantes con Estados Unidos.

El New York Times indica que la Ley de Emergencias, medida que invocó Trudeau, permite hacer lo necesario para restaurar el orden público, lo que incluiría anular los derechos civiles. Sin embargo, el primer ministro aseguró que con esta respuesta no pretende vulnerar el derecho a la libre expresión, ni cualquier derecho fundamental. No obstante, afirmó que “esta no es una protesta pacífica”.

Los manifestantes, entre ellos los camioneros, bloquearon por casi una semana la vía de suministro de la industria automotriz mundial, el puente Ambassador, el cual conecta a la ciudad de Windsor, en la provincia de Ontario, con la estadounidense Detroit en Michigan. Esto se convierte en un grave daño económico para la comunidad canadiense.

¿Por qué comenzaron las protestas?

Todo comenzó porque se exigió vacunación obligatoria a aquellos camioneros que cruzaran la frontera entre Estados Unidos y Canadá, lo cual resultó molesto y por lo visto, no estuvieron de acuerdo. Al principio la protesta era pacífica. Pero la tranquilidad de los vecinos se terminó cuando los camioneros entorpecieron el tráfico, interrumpieron vecindarios serenos y se vio ciertamente afectada la economía local, según lo informó el New York Times.

Durante estas semanas se han unido a las manifestaciones no solo camioneros, sino grupos antivacunas, grupos anti restricciones pandémicas e incluso, quienes están en contra del liderazgo de Justin Trudeau.