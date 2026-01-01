Un incendio registrado en un bar popular de Crans Montana, Suiza, ha causado “decenas de muertos” y un centenar de heridos, la mayoría de ellos en estado grave. Este trágico suceso ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 2026, según confirmó la Policía Cantonal de Valais.

Detalles del incidente

Durante una conferencia de prensa, el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, indicó: “A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”. La procuradora general del cantón, Beatrice Pilloud, añadió que “la prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas”.

Exclusión de atentado

Las autoridades han descartado la hipótesis de un atentado. Se determinó que la explosión escuchada alrededor de la 01:30 horas (hora local) fue provocada por el incendio. Además, se estima que entre las víctimas hay varios extranjeros, dado que Crans Montana es una estación muy visitada por esquiadores durante el fin de año.

Atención a los heridos

Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales, siendo los más graves llevados al Hospital de Sion, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están saturadas. Mathias Reynard, responsable cantonal de Sanidad, informó sobre la situación crítica en los centros médicos.

Apoyo psicológico y medidas preventivas

Las autoridades establecieron una célula de acogida para ofrecer apoyo psicológico a las familias y testigos del incidente. Sin embargo, se negaron a especular sobre las causas del incendio hasta contar con información verificada.

Condiciones del bar

Según testimonios de residentes entrevistados por EFE, el bar “Le Constellation” estaba ubicado en un subsuelo y se accedía por una escalera, lo que pudo dificultar la evacuación de las víctimas.

Historia trágica de incendios en lugares públicos

Este incidente se suma a una larga lista de tragedias relacionadas con incendios en lugares públicos. En la última década, alrededor de 800 personas han muerto debido a incendios y otros siniestros en discotecas, restaurantes y bares alrededor del mundo. Algunos eventos destacados incluyen:

12 septiembre 2015: 88 fallecidos tras una explosión en un restaurante en Petlawad, India.

88 fallecidos tras una explosión en un restaurante en Petlawad, India. 30 octubre 2015: 65 jóvenes mueren en el ‘Club Colectiv’ en Bucarest.

65 jóvenes mueren en el ‘Club Colectiv’ en Bucarest. 6 agosto 2016: Trece jóvenes mueren en un bar en Rouen, Francia.

Trece jóvenes mueren en un bar en Rouen, Francia. 24 enero 2022: Al menos 19 fallecidos en un incendio en la discoteca ‘Double O’ en Indonesia.

Al menos 19 fallecidos en un incendio en la discoteca ‘Double O’ en Indonesia. 5 agosto 2022: 25 mueren en el incendio de ‘Mountain B’ en Tailandia.

25 mueren en el incendio de ‘Mountain B’ en Tailandia. 28 diciembre 2022: 27 muertos y más de cien heridos en un casino en Camboya.

27 muertos y más de cien heridos en un casino en Camboya. 22 junio 2023: Al menos 31 personas mueren por una explosión por fuga de gas en un restaurante en China.

Al menos 31 personas mueren por una explosión por fuga de gas en un restaurante en China. 27 septiembre 2023: Al menos 114 muertos y más de 200 heridos durante un incendio en una boda en Irak.

A medida que avanza la investigación sobre el incendio en Crans Montana, las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas y brindar asistencia a los afectados por esta tragedia.

