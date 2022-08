Tortuga marina bebé fue rescatada tras defecar plástico seis días seguidos

Una tortuga marina bebé fue encontrada boca arriba en un estanque cerca de playa Tamarama en Sydney, Estados Unidos. Tras su rescate, la cría defecó durante seis días trozos de plástico, según informó el hospital de vida silvestre del zoológico de Taronga el 28 de julio de 2022.

El pequeño animal había ingerido una gran cantidad de plástico, el cual según expertos del hospital tardó aproximadamente seis días en ser expulsado.

Al rescatarla la encontraron sin una de sus cuatro aletas y con un hueco en su caparazón. Sin embargo, la cría no tenía inconvenientes al nadar y gozaba de una buena condición física.

"No salieron heces, solo plástico puro”, confesó Sarah Male, la enfermera veterinaria de Taronga.

“Era todo de diferentes tamaños, colores y composiciones. Algunos eran duros, otros afilados, y con algunos, se notaba que el plástico tenía algo escrito. Esto es todo lo que comen algunas de estas pobres tortuguitas. Hay tanto plástico alrededor que solo lo consumen como su primer alimento”, añadió a través de un video publicado en redes sociales.

This tiny turtle arrived at Taronga Wildlife Hospital recently with a stomach full of plastic. We hope the NSW Plastic Action Plan will reduce the number of turtles admitted to us in the future. To support the vital work of our hospitals, please visit https://t.co/QCMerPsjYb pic.twitter.com/lJ92Ceu2jr