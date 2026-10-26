Tornado causa daños y cortes de luz en Requínoa, Chile

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un tornado de clasificación preliminar EF-2 afectó la localidad de Requínoa, en la región de O’Higgins, Chile, la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026. El fenómeno llamó la atención por su magnitud y dejó daños en el sector de calle Las Dalias, al sur de la localidad.

La Dirección Meteorológica de Chile asignó al evento una clasificación preliminar EF-2, correspondiente a vientos estimados de entre 179 y 218 kilómetros por hora. El fenómeno también coincidió con reportes de interrupciones del servicio eléctrico en Requínoa.

Tornado en Requínoa sorprendió por su magnitud

El tornado captó la atención de habitantes de la zona y de personas que transitaban por la Ruta 5 Sur, desde donde algunos observaron el fenómeno.

Videos compartidos por integrantes de la comunidad muestran distintos momentos del evento meteorológico. Las imágenes permiten dimensionar la presencia del tornado en la localidad de la región de O’Higgins.

Este video de Chile es impresionante. El servicio meteorológico ha catalogado este tornado como un EF-2. En la escala de Fujita para intensidades de tornados. De 1 a 5 siendo cinco el valor más severo.

Supera el evento observado en la región metropolitana hace algunos días.… pic.twitter.com/youDYhjCJ1 — Abraham Levy (@hombredeltiempo) October 26, 2026

Los registros también muestran daños en calle Las Dalias, al sur de Requínoa. La información disponible no precisa el alcance total de las afectaciones ni el número de inmuebles perjudicados.

Dirección Meteorológica de Chile asigna clasificación EF-2

La clasificación preliminar EF-2 corresponde a la escala Fujita mejorada, que permite categorizar tornados según los daños que provocan y las estimaciones de la intensidad de sus vientos.

En este caso, la categoría informada contempla vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora. La calificación inicial sitúa al fenómeno en un nivel de intensidad considerable dentro de la escala, que comprende cinco categorías principales, desde EF-0 hasta EF-5.

La clasificación definitiva depende de la evaluación técnica de los daños y de otros antecedentes del evento. Por el momento, la información difundida presenta la categoría EF-2 como preliminar.

URGENTE 🌪️ Más registros del tornado EF-2 que afectó la localidad de Requinoa, región de O'Higgins.



©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. pic.twitter.com/Rj6c2sYdIU — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026

Requínoa registra interrupciones del servicio eléctrico

La empresa CGE reportó cortes de luz en Requínoa durante la jornada. Las interrupciones coincidieron con el paso del tornado, aunque la información disponible no confirma de forma definitiva que el fenómeno meteorológico provocara los cortes.

Habitantes de la localidad describieron el episodio como impactante. Algunos reportes ciudadanos estimaron que el fenómeno duró alrededor de 15 minutos.

Daños en el sur de la localidad

Los registros difundidos desde calle Las Dalias muestran afectaciones en ese sector de Requínoa. Las imágenes se suman a otros videos que circularon durante la tarde y que documentan el paso del tornado por la región de O’Higgins.

El evento concentró la atención por la intensidad preliminar atribuida a sus vientos, los daños reportados y las interrupciones eléctricas. La evaluación de las afectaciones permitirá precisar el impacto del fenómeno en la localidad chilena.

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