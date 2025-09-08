Un ataque armado en una parada de autobús al norte de Jerusalén, este lunes, 8 de setiembre de 2025, dejó unas seis personas muertas y 13 más heridas, varias de ellas de gravedad. El hecho ocurrió alrededor de las 10:00, hora local, en la calle Yigal Yadin, en el cruce de Ramot, una zona cercana a dos asentamientos israelíes.

Más noticias

Tiroteo en Jerusalén enluta a una comunidad entera

Dos individuos palestinos abrieron fuego contra un grupo de personas que esperaba el transporte público. Un soldado israelí y varios civiles que se encontraban en la zona reaccionaron de inmediato, se enfrentaron a los agresores y los mataron, según confirmó la Policía israelí.

Te puede interesar: Israel no permitirá la apertura de nuevos consulados en Jerusalén

Las fuerzas del orden aseguraron la zona y recuperaron varias armas, municiones y un cuchillo utilizados por los atacantes.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó que tres hombres de aproximadamente 30 años y otro de unos 50 murieron en el lugar.

Una mujer de unos 50 años fue trasladada en estado crítico al hospital, donde falleció poco después. Posteriormente, una sexta víctima murió en el centro médico.

Uri Shacham, jefe de personal del MDA, detalló en una rueda de prensa que entre los trece heridos hay siete personas en estado grave por heridas de bala, dos en estado moderado y tres con lesiones leves provocadas por fragmentos de vidrio.

Las versiones oficiales sobre el hecho

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, confirmó desde Hungría que los atacantes eran ciudadanos palestinos. La Policía desplegó numerosos efectivos en el área del atentado y coordinó la evacuación de los heridos junto con los equipos médicos. El Ejército israelí también movilizó tropas hacia la zona del ataque y en las afueras de Ramala, en Cisjordania, con el objetivo de “combatir el terrorismo”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se trasladó al lugar del ataque y ofreció declaraciones a la prensa. Aseguró que el gobierno tomará “medidas aún más severas” contra quienes participaron o colaboraron en el atentado.

Las acciones tras el hecho violento

“Estamos persiguiendo y cercando las aldeas de donde vinieron los asesinos. Atraparemos a todos los que los ayudaron y los enviaron”, afirmó. También expresó condolencias a las familias de las víctimas y se comprometió a continuar lo que describió como una guerra intensa contra el terrorismo.

Netanyahu declaró que Israel no se detendrá hasta cumplir sus objetivos que los asesinatos, los ataques, en todos los sectores, no los debilitan; solo aumentan la determinación. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque.

Con información de EFE

Te recomendamos: