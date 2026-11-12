Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja varios heridos en Washington

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Varias personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado este jueves 12 de noviembre de 2026, en el vecindario de Logan Circle, en Washington, Estados Unidos. El incidente ocurrió cerca de la Casa Blanca y provocó un amplio despliegue policial. Las autoridades buscan al sospechoso y pidieron a los ciudadanos evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

Tiroteo en Washington activa alerta policial

El tiroteo se produjo dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness, ubicado en Logan Circle, en el noroeste de la capital estadounidense. La concejal Brooke Pinto confirmó el incidente mediante una publicación en la red social X.

“Hay varias personas baleadas. No se acerquen a esta zona. La policía está buscando al sospechoso”, escribió la funcionaria.

Según reportes de medios locales citados por EFE, al menos cuatro personas recibieron disparos durante el ataque. Las autoridades emitieron una alerta por la presencia de un posible tirador activo poco después de las 08:00, hora local.

Despliegue policial cerca de la Casa Blanca

La emergencia movilizó a decenas de vehículos policiales y unidades de bomberos. También llegaron vehículos blindados para atender la situación y facilitar las operaciones de seguridad.

EFE informó que la zona quedó acordonada mientras los agentes buscaban al responsable. Videos difundidos en redes sociales mostraron una fuerte presencia policial y calles restringidas al tránsito.

Algunos reportes publicados en plataformas digitales señalaron que el sospechoso habría ingresado en un apartamento. Sin embargo, esta información no había sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Con información de EFE

Más información sobre Washington