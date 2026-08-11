Tifón Dolphin golpea China: 1,6 millones de evacuados y cientos de vuelos cancelados

El tifón Dolphin dejó más de 1,6 millones de evacuados preventivos en el este de China. El ciclón también provocó cientos de cancelaciones de vuelos y fuertes lluvias en varias ciudades.

Dolphin tocó tierra el domingo en Zhejiang. El impacto ocurrió hacia las 17:30. Sus vientos alcanzaron unos 151 kilómetros por hora, según el Centro Meteorológico Nacional (NMC).

El sistema volvió a tocar tierra en Yueqing. Después avanzó hacia el interior del país y perdió fuerza. Este lunes, Dolphin ya se había debilitado hasta convertirse en tormenta tropical, informó EFE.

Tifón Dolphin provoca evacuaciones masivas

Las evacuaciones superaron los 1,6 millones de personas. Wenzhou y Taizhou concentraron buena parte de los desplazamientos preventivos.

En Shanghái fueron evacuadas más de 215 000 personas. Otras 167 900 fueron trasladadas en la provincia de Fujian.

Zhejiang activó el nivel máximo de alerta. Las autoridades suspendieron clases, trabajos, negocios y transporte en varias zonas costeras. También ordenaron refugiar miles de embarcaciones.

Shanghái registra lluvias récord

Shanghái sufrió uno de los mayores impactos del ciclón. La ciudad registró lluvias intensas e inundaciones en distintos sectores.

Una estación meteorológica acumuló 312,9 milímetros de lluvia en 24 horas. La cifra sería la mayor registrada en más de 150 años, según medios locales.

El transporte público también sufrió interrupciones. Varias líneas del metro fueron suspendidas o funcionaron con restricciones. Los servicios de transporte acuático quedaron paralizados, señaló EFE.

Cientos de vuelos cancelados en China

El transporte aéreo fue otra de las áreas afectadas. Los aeropuertos Pudong y Hongqiao, en Shanghái, operaron inicialmente con apenas el 1 % y 2 % de su capacidad habitual.

La situación mejoró durante la jornada. Sin embargo, unos 800 vuelos fueron cancelados en ambos aeropuertos.

Las afectaciones también llegaron a Ningbo y Wenzhou. En esas ciudades se registraron decenas de vuelos suspendidos.

El Centro Meteorológico Nacional redujo la alerta por tifón a nivel azul. Sin embargo, pronosticó lluvias fuertes hasta el miércoles en varias zonas del este y centro de China, informó EFE.

Con información de EFE

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