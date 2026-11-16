Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió este martes el mar de Banda, al sureste de Indonesia, sin que se haya informado de daños ni de amenaza de tsunami, aunque el movimiento sísmico llegó a sentirse en la ciudad australiana de Darwin y otras zonas del Territorio del Norte de dicho país.

El seísmo se produjo a las 06:11 hora local (21:11 GMT del lunes), con una profundidad de 68 kilómetros y un epicentro situado a unos 148 kilómetros al oeste-suroeste de Tual, en las islas Molucas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), encargado de estudiar y vigilar la actividad sísmica, así como de evaluar los riesgos geológicos en todo el mundo.

Mientras, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) no activó la alerta de tsunami.

🇮🇩 Actividad sísmica: terremoto de magnitud 6.6 1 en la región de Tanimbar, Indonesia



Una fuerte actividad sísmica se registró este martes 17 de noviembre de 2026 en Indonesia, donde un terremoto de magnitud 6.6 sacudió la región de Tanimbar a las 06:11:20, hora local. El… pic.twitter.com/hwr2GF0laD — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) November 16, 2026

El terremoto se sintió en Australia

El movimiento también se sintió en el norte de Australia, donde cientos de residentes de Darwin comunicaron haber percibido las sacudidas, según informó la cadena pública australiana ABC.

Las autoridades australianas señalaron que ninguna zona del territorio continental ni de las islas del país estaba bajo amenaza de tsunami a consecuencia del terremoto.

Se esperan reducidas afectaciones

El USGS clasificó el seísmo con una alerta verde en su sistema, que evalúa el impacto potencial de los movimientos sísmicos, lo que indica que las pérdidas económicas y las víctimas mortales esperadas son reducidas.

Asimismo, las estimaciones del organismo estadounidense apuntan a que el riesgo de deslizamientos de tierra es limitado, con poca superficie afectada y escasa población expuesta.

Indonesia se encuentra en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica donde son frecuentes los terremotos debido a la interacción de varias placas terrestres. EFE

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