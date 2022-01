Teléfonos de 35 periodistas y activistas de El Salvador, intervenidos con Pegasus

Agencia EFE (I)

La Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ) condenó este jueves 13 de enero de 2021 el supuesto espionaje que han sufrido periodistas y activistas de El Salvador mediante el programa Pegasus de NSO Group y señaló que este “puede provenir” del Gobierno o de una “fuente cercana”.

“Aunque la información aún no es definitiva, todo conduce a concluir que el espionaje con el sofware Pegasus contra estas 35 personas solo puede provenir de una fuente cercana o desde el mismo Gobierno salvadoreño“, apuntó DTJ en un comunicado.

“Condenamos frontalmente el espionaje ilegal realizado contra periodistas y miembros de la sociedad civil en El Salvador, incluyendo al presidente y a la directora ejecutiva de nuestra organización”, apuntó la ONG.

“Este nuevo ataque contra la sociedad civil y el periodismo en El Salvador es consistente con el rápido avance autoritario en el país y con el patrón de intimidación, estigmatización y coacción desde el Gobierno contra voces críticas y contra quienes evidencian los abusos de un gobierno que, por ahora, actúa impunemente”, apuntó DTJ.

La noche del miércoles Amnistía Internacional dio a conocer que verificó el “uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas” y activistas de derechos humanos en El Salvador.

“Una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador”, indicó el organismo en un comunicado de prensa.

El informe de Citizen Lab asegura que logró confirmar “35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se infectaron con éxito con el software espía Pegasus de NSO entre julio de 2020 y noviembre de 2021”.

Detalló que “los objetivos incluyeron periodistas de El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy y dos periodistas independientes”, además de miembros de las organizaciones Fundación DTJ, Cristosal y otra ONG.

El Gobierno se desvincula

La secretaria de Comunicaciones del Ejecutivo de Nayib Bukele, Sofia Medina, afirmó en un comunicado la noche del miércoles que el “Gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group“.

Aseguró que “el Gobierno de El Salvador sí está investigando el posible uso de Pegasus y otros sistemas para intervenir teléfonos en el país”.

“Tenemos indicios de que nosotros, funcionarios de Gobierno, también estamos siendo víctimas de ataques“, apuntó y aseguró que Apple le envió en noviembre a ella y al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, una alerta de “una posible intervención” de sus teléfonos inteligentes.

“Reitero que el Gobierno de El Salvador no tiene los recursos ni las licencias para utilizar este tipo de software”, concluyó y lamentó que la investigación de Access Now y Citizen Lab no indagara la posible intervención de las comunicaciones de funcionarios.