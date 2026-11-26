Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Las autoridades talibanes ordenaron eliminar los nombres propios de las mujeres de los documentos oficiales en la provincia de Balj, al norte de Afganistán. La medida establece que sean identificadas con el término ‘bibi’, que significa “abuela”. La disposición afecta a registros administrativos y sanitarios, según informó laSexta.

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Además, varios medios internacionales alertaron sobre el uso de denominaciones como ‘cabra’ o ‘ganado’ para identificar a las mujeres. Esta práctica ha generado preocupación por el deterioro de sus derechos y la pérdida de su identidad en los registros públicos, de acuerdo con laSexta.

Talibanes eliminan los nombres de mujeres

La nueva orden obliga a los funcionarios a dejar de utilizar los nombres propios femeninos en determinados documentos. En su lugar, deberán emplear expresiones que sustituyen la identidad individual de las mujeres.

Según laSexta, esta decisión representa otra forma de invisibilización de las mujeres afganas. Durante años, muchas han aparecido en documentos familiares bajo referencias como ‘esposa de’ o ‘hija de, en lugar de sus propios nombres.

Las restricciones contra las mujeres aumentan desde 2021

La medida se suma a las numerosas prohibiciones impuestas desde agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el poder en Afganistán, afirma laSexta.

Desde entonces, las mujeres tienen prohibido acceder a la educación secundaria y universitaria. También enfrentan fuertes restricciones para trabajar y participar en actividades de la vida pública.

Estas disposiciones han limitado progresivamente su autonomía y sus oportunidades. La eliminación de sus nombres en documentos oficiales profundiza ese escenario de exclusión.

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Organizaciones temen que la medida se extienda a todo Afganistán

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las mujeres temen que esta práctica se amplíe a otras provincias del país.

LaSexta señala que la sustitución de los nombres propios podría consolidar nuevas formas de discriminación institucional. La preocupación se centra en que las mujeres pierdan aún más reconocimiento legal y social dentro de la sociedad afgana.

La disposición vuelve a poner en evidencia las restricciones que enfrentan millones de mujeres bajo el régimen talibán, indica laSexta.

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