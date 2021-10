Talibanes dispersan protesta de mujeres que reclamaban sus derechos

Los talibanes dispersaron violentamente este jueves 21 de octubre del 2021 una protesta en Kabul en la que participaron decenas de mujeres, durante la que defendieron los derechos de las afganas y criticaron la situación económica del país, afirmó a Efe una de las organizadoras.

“Nuestro objetivo es alzar la voz de una nación pobre, que se ha visto sumergida en una crisis económica y en la pobreza, y los talibanes no están prestando atención a eta situación. Los niños y las mujeres son los más afectados por los problemas actuales”, dijo a Efe la activista Deeba Farahmand, una de las convocantes.

It happened again, numbers of girls in #Kabul streets called #taliban to open #schools for #girls. Yesterday they asked from a school and today they loudly asked in the streets. #Afghanistan pic.twitter.com/QUpNysQs7k