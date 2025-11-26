Sube a 36 los fallecidos tras devastador incendio en Hong Kong

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, anunció este miércoles, 26 de noviembre de 2025, que los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po se elevan ya a 36, según recoge el diario hongkonés South China Morning Post y recogida por EFE.

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En Hong Kong se eleva a 36 los fallecidos

El siniestro continúa “gradualmente bajo control”, aunque mantiene a la ciudad en estado de alerta por su magnitud y alcance.

De acuerdo con EFE, las autoridades informaron que todavía hay 279 personas desaparecidas y 29 hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico, como consecuencia del incendio que afectó a siete edificios de Wang Fuk Court, un complejo residencial con cerca de 4 000 habitantes.

Lee explicó que más de 140 camiones de bomberos y unos 800 efectivos, incluidos paramédicos, trabajan en las labores de extinción, apoyados por drones que permiten identificar focos activos dentro de las estructuras dañadas.

El mandatario local también indicó que se han habilitado ocho albergues temporales para ofrecer refugio a alrededor de 900 residentes que debieron evacuar sus viviendas.

Autoridades extienden condolencias a familiares en Hong Kong

Además, visitó a los heridos en los hospitales y acudió a expresar condolencias a la familia de un bombero fallecido durante las operaciones de rescate. Según los reportes recopilados por EFE, el complejo residencial afectado se encontraba en plena renovación, con una inversión de 330 millones de dólares hongkoneses, un proceso que generó malestar entre algunos residentes desde el año pasado.

Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego comenzó en los andamios de bambú instalados en el exterior de varios pisos, y que posteriormente se expandió debido a la presencia de poliestireno expandido utilizado como material aislante.

Andy Yeung Yan-ki, director del servicio de bomberos, explicó que ese material favoreció una propagación rápida entre los bloques y permitió que las llamas ingresaran por los pasillos hasta los apartamentos. Este tipo de incidentes reavivó las preocupaciones en torno a la seguridad de los tradicionales andamios de bambú, comunes en Hong Kong por su bajo costo y facilidad de instalación.

Elecciones legislativas en Hong Kong

En cuanto al impacto del incendio sobre el calendario político, Lee evitó confirmar si las elecciones legislativas previstas para el 7 de diciembre serán pospuestas. Señaló que toda la publicidad electoral ha sido suspendida mientras el Ejecutivo se concentra en atender la emergencia.

Añadió que la decisión sobre los comicios se tomará “unos días después”, cuando se complete una revisión exhaustiva de la situación. “Las elecciones son importantes, pero ahora lo más urgente es controlar el incendio y apoyar a los afectados”, afirmó.

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