El socialdemócrata Hitler Mussolini será alcalde de un municipio de Perú

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El peruano Hitler Mussolini Simeón Flores, de 45 años, fue elegido alcalde del municipio rural de Queropalca, en la región de Huánuco. El candidato socialdemócrata ganó las elecciones locales por una diferencia de 25 votos frente a su rival de Renovación Popular, según los resultados oficiales.

De acuerdo con EFE, Simeón Flores asumirá el cargo el 1 de enero de 2027. Se presentó por el partido de centroizquierda Ahora Nación y obtuvo el 34,5% de los votos válidos en esta localidad andina.

Hitler Mussolini ganó las elecciones por 25 votos

El virtual alcalde consiguió 229 votos, de un total de 663 sufragios válidos. Su contrincante, Gaspar Osorio, alcanzó 204 votos, equivalentes al 30,7% del total.

La diferencia estrecha definió el resultado de los comicios celebrados el domingo. El nombre del ganador llamó la atención porque sus nombres de pila coinciden con los apellidos de dos dictadores del siglo XX: Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dirigente fascista italiano.

EFE informó que Simeón Flores estuvo afiliado hasta el año pasado a Fuerza Popular, partido vinculado a la actual presidenta peruana, Keiko Fujimori. Esta información consta en su declaración de trayectoria partidaria presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.

El alcalde electo pertenece al partido Ahora Nación

Ahora Nación también participó en las elecciones presidenciales de abril. La organización presentó como candidato al académico Alfonso López Chau, quien actualmente integra el Parlamento peruano para el periodo 2026-2031.

La elección de Simeón Flores representa un nuevo resultado para esta agrupación política en los comicios locales. Queropalca es una pequeña localidad rural ubicada en la región central de Huánuco.

Otro alcalde llamado Hitler fue elegido en Perú

El caso no es inédito en el país. Según EFE, Hitler Guesclin Alba Sánchez fue elegido alcalde del municipio de Yúngar, en la región andina de Áncash.

Conocido popularmente como El Hitler Bueno, Alba Sánchez logró la reelección en 2018. En esos comicios derrotó a Lenin Vladimir Rodríguez Valverde, cuyo nombre también recuerda a figuras históricas del siglo XX.

Con información de EFE

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