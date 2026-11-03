Sismo de magnitud 5.6 sacudió Colombia este 3 de noviembre

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 5.6 sacudió Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor en Colombia ocurrió a las 04:13 , y tuvo una profundidad inferior a 30 kilómetros. El primer reporte del SGC estableció una magnitud de 5.3; sin embargo, el organismo actualizó posteriormente el boletín y elevó la intensidad a 5.6.

El sismo se sintió en Bogotá

El sismo con epicentro en Chaparral también fue percibido en Bogotá. En varios edificios de la capital colombiana se activaron las alarmas durante la madrugada, lo que despertó a residentes y generó preocupación por la intensidad del movimiento.

La poca profundidad del evento sísmico contribuyó a que el movimiento pudiera sentirse con claridad en diferentes zonas. Hasta el reporte inicial no se había informado sobre un balance de víctimas o daños materiales ocasionados por este nuevo temblor.

Colombia recuerda el terremoto de agosto

El nuevo sismo en Colombia ocurre casi tres meses después del terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto de 2026. Aquel movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, en Chocó, y sacudió amplias zonas del territorio colombiano.

Ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Armenia sintieron con fuerza aquel terremoto. Cali y Pereira estuvieron entre las localidades más afectadas, con edificios colapsados y numerosas estructuras dañadas.

El balance oficial consolidado en octubre estableció que el terremoto de agosto en Colombia dejó 335 personas fallecidas, 103 desaparecidas y 4 516 heridas. Además, cerca de 500 000 personas resultaron afectadas por una de las tragedias sísmicas más graves registradas recientemente en el país.

Elaborado con información de EFE

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