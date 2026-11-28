Fecha de publicación: 28 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de noviembre de 2026

Un terremoto de magnitud 5 sacudió el sur de California este sábado 28 de noviembre, según informó la agencia EFE. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) localizó el epicentro frente a la costa de Manhattan Beach, a unos 30 kilómetros al sur de Los Ángeles.

El movimiento ocurrió a las 09:30 hora local (17:30 GMT) y tuvo una profundidad de 12,2 kilómetros.

Terremoto en California provoca varias réplicas

Después del movimiento principal se registraron varias réplicas de menor intensidad. Este nuevo episodio se suma a una serie de sismos que han afectado a la región durante las últimas semanas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del epicentro se percibió un sacudimiento moderado. Este nivel de intensidad puede provocar la rotura de ventanas y vajillas, además de ocasionar la caída de objetos inestables, según los datos recogidos por EFE.

¿Qué hacer durante un terremoto? Recomendaciones de seguridad

Ante un sismo, las autoridades de protección civil recomiendan mantener la calma y aplicar medidas de seguridad. Si una persona está dentro de una vivienda o edificio, debe agacharse, cubrirse bajo una mesa resistente y sujetarse hasta que termine el movimiento.

También debe alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Si está en la calle, debe buscar un espacio abierto, lejos de edificios, postes y cables eléctricos.

Después del temblor, es importante revisar posibles daños estructurales, evitar el uso de ascensores y estar atento a las réplicas. Si existen daños en la infraestructura, se debe salir con precaución y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Con información de EFE

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