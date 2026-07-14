Secuestran a 39 personas en Colombia, entre ellas un menor de edad; autoridades culpan a ELN

Al menos 39 personas, entre ellas un menor de edad, fueron secuestradas en una carretera del departamento colombiano de Chocó. Las autoridades atribuyeron el hecho a presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según informaron este martes 14 de julio de 2026 fuentes oficiales.

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Detalles del secuestro

El secuestro ocurrió en el sector de Toldas, sobre la vía que conecta Quibdó con Carmen de Atrato. Tras conocer el caso, el Ejército colombiano rechazó la acción y exigió la liberación inmediata de los retenidos. Además, pidió al grupo armado respetar la vida y la integridad de las víctimas.

Reacciones del Ejército y la vicepresidenta

La Séptima División del Ejército de Colombia confirmó el hecho mediante un mensaje publicado en la red social X. En su pronunciamiento, la institución manifestó su rechazo al secuestro y señaló que los responsables serían presuntos miembros del ELN. Asimismo, exigió que el grupo armado libere de forma inmediata e incondicional a todas las personas retenidas.

La vicepresidenta saliente de Colombia, Francia Márquez, también condenó lo sucedido. En su declaración, denunció que durante la incursión armada en la que ocurrió el secuestro, un soldado de las Fuerzas Militares murió y otros seis resultaron heridos. “Es absolutamente inaceptable que, en medio de estos hechos, un soldado haya sido asesinado y otros seis hayan resultado heridos. La vida y la libertad se respetan”, expresó Márquez.

Un nuevo caso tras otro secuestro masivo

Este nuevo hecho se produjo apenas una semana después de otro secuestro atribuido al ELN. En esa ocasión, la guerrilla privó de la libertad a ocho personas en circunstancias similares en el departamento del Cauca, ubicado en el suroeste de Colombia. Las ocho víctimas continúan cautivas, según la información disponible.

Tras ese episodio, organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitaron medidas urgentes para proteger a la comunidad e investigar lo ocurrido. Hasta el momento, esas entidades no han emitido un pronunciamiento sobre el secuestro registrado este martes en Chocó.

Contexto sobre el ELN

El ELN es la última gran guerrilla activa en Colombia y figura entre las organizaciones armadas ilegales con mayor poder en América Latina. De acuerdo con la Fundación InSight Crime, ese grupo cuenta con más de 6 mil integrantes.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro inició negociaciones de paz con el ELN al comienzo de su mandato en 2022. Sin embargo, los diálogos quedaron congelados en 2025 y desde entonces las partes no los han reanudado.