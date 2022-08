Sancionan con USD 4,1 millones a propagador de teorías conspirativas en EE.UU.

El propagador de teorías conspirativas y personalidad radiofónica de EE.UU. Alex Jones fue sancionado este jueves 4 de agosto con una multa de USD 4,1 millones por difundir mentiras sobre un tiroteo en una escuela en el que murieron 20 niños y 6 adultos en 2012.

Un jurado condenó a Jones a pagar la sanción en concepto de compensación por daños causados a los padres de una de las víctimas del tiroteo, Jesse Lewis, que tenía 6 años cuando el asesino irrumpió en la escuela y acabó con su vida y con la de sus compañeros.

Desde su pódcast InfoWars, Jones se pasó años difundiendo la teoría de que ese tiroteo, ocurrido en la escuela Sandy Hook de Newtown (Connecticut, EE.UU.) en diciembre de 2012, fue una "farsa", ante lo que varias de las familias de las víctimas lo demandaron.

Alex Jones: "Yo creía que lo que decía era la verdad".



Juez:: "Ud. cree que todo lo que dice es la verdad pero no es así. Sus creencias no convierten algo en la verdad".



Mejor sentencia para estos tiempos de conspiranoia y polarización no se me ocurre.pic.twitter.com/GKFubMtwJf