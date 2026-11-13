El Salvador cerrará este 2026 con cifras récord en turismo

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El turismo en El Salvador atraviesa uno de sus períodos de mayor dinamismo. La recuperación de espacios públicos, la seguridad y la diversificación de experiencias han fortalecido el atractivo del país centroamericano, que se encamina a cerrar 2026 con resultados positivos en llegada de visitantes, ingresos e inversión turística.

Entre enero y octubre de 2026, El Salvador recibió 3 920 720 visitantes internacionales, un crecimiento del 19% frente al mismo período de 2025. Esta cifra representa el 93% de la meta gubernamental de 4,2 millones de visitantes, cuando todavía faltan por contabilizar noviembre y diciembre, meses de alta actividad turística.

El desempeño también se refleja en la economía. Entre enero y agosto, los ingresos por turismo en El Salvador superaron los 2 800 millones de dólares, con un incremento superior al 10% interanual. La proyección oficial apunta a alcanzar los 3 600 millones de dólares al finalizar 2026.

Playas, gastronomía y experiencias urbanas diversifican la oferta

El crecimiento del turismo salvadoreño responde a una transformación de su oferta de destinos. Las playas, volcanes y montañas mantienen su protagonismo, mientras la gastronomía, el patrimonio cultural, los espectáculos internacionales y las actividades deportivas amplían las alternativas para los viajeros.

La zona costera concentra nuevas oportunidades de desarrollo turístico e inversión hotelera. A este escenario se suma la recuperación del Centro Histórico, convertido en un espacio de encuentro para visitantes, comercios y marcas interesadas en aprovechar el movimiento turístico.

Las experiencias urbanas en El Salvador también ganan terreno. La recuperación de espacios peatonales permite recorrer áreas de interés cultural y comercial, mientras los eventos deportivos y las presentaciones de artistas internacionales contribuyen a dinamizar la economía local.

Nuevos mercados internacionales impulsan el turismo

La expansión del sector turístico también está modificando la procedencia de los visitantes. Aunque Guatemala, Honduras y Estados Unidos continúan siendo mercados importantes, el Ministerio de Turismo identifica un creciente interés de viajeros provenientes de México, Colombia y países europeos.

Esta diversificación fortalece el posicionamiento internacional de El Salvador y genera oportunidades para hoteles, restaurantes, operadores turísticos y emprendimientos vinculados con la industria de viajes.

El crecimiento de la demanda turística también plantea la necesidad de ampliar la capacidad de alojamiento, fortalecer la conectividad aérea y mejorar los servicios para responder a las expectativas de los visitantes internacionales.

Inversión y sostenibilidad marcan los desafíos para 2027

El desarrollo turístico de El Salvador abre nuevas posibilidades de inversión y generación de empleo. Sin embargo, mantener este crecimiento requiere fortalecer la infraestructura, elevar los estándares de atención y promover proyectos capaces de beneficiar a las comunidades locales.

La Cámara Salvadoreña de Turismo identifica entre las prioridades para 2027 la sostenibilidad, el desarrollo de infraestructura turística y la consolidación del país como sede de eventos internacionales.

Con los resultados alcanzados durante 2026, El Salvador busca convertir el interés de los viajeros internacionales en una oportunidad de desarrollo económico sostenido. El desafío será consolidar una industria turística competitiva que combine nuevas inversiones, mejores servicios y beneficios para la población.

Te recomendamos: