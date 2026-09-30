Rusia amenaza a países de la OTAN con usar armas nucleares

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Rusia advirtió que podría recurrir a todo su arsenal, incluidas armas nucleares, si países de la OTAN intentan bloquear Kaliningrado, enclave ruso situado entre Polonia y Lituania. La advertencia fue difundida por y recogida por EFE, este 30 de septiembre de 2026.

Rusia advierte por un posible bloqueo de Kaliningrado

La Embajada rusa en Irlanda afirmó que la OTAN estaría preparando un bloqueo aéreo y marítimo de la región. Moscú sostuvo que considera este escenario una amenaza para su territorio.

La nota diplomática señaló que Rusia estaría preparada para utilizar todos los medios disponibles para defender Kaliningrado. También mencionó la posibilidad de ataques preventivos contra centros de toma de decisiones de países de la Alianza.

EFE informó que la diplomacia rusa calificó el supuesto bloqueo como un asunto de gran preocupación para Moscú. Rusia acusó además a sectores políticos europeos de adoptar una postura que podría aumentar las tensiones.

El Kremlin recuerda su doctrina nuclear

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Moscú está siguiendo las declaraciones procedentes de capitales europeas sobre Kaliningrado.

Peskov recordó que la legislación y la doctrina rusa contemplan determinadas circunstancias para el uso de armas nucleares. Según EFE, el funcionario justificó que los diplomáticos rusos recordaran esas directrices a los países europeos.

Kaliningrado es un territorio ruso separado del resto del país y ubicado entre Polonia y Lituania, ambos miembros de la OTAN. Su posición en el mar Báltico le otorga relevancia estratégica.

La OTAN responde a la advertencia de Moscú

La advertencia rusa se produce en un contexto de creciente tensión entre Moscú y la Alianza Atlántica. La OTAN ha rechazado que sus actividades representen una amenaza para Rusia.

El secretario general de la organización, Mark Rutte, afirmó que la Alianza mantiene una postura defensiva y que no existe una amenaza inmediata para su territorio.

EFE señaló que las declaraciones sobre Kaliningrado se producen mientras persisten las tensiones militares y diplomáticas en Europa.

Con información de EFE

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