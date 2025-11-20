Rusia criticó este jueves, 20 de noviembre de 2025, las acusaciones que considera infundadas de Washington contra Venezuela, país con el que está “codo con codo” en estos momentos difíciles.

Más noticias

Rusia se refirió a las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

“Sin duda, se trata de otro conflicto potencial bajo un pretexto inventado. Es evidente que la lucha contra el narcotráfico debe librarse por otros medios y también es evidente que las acusaciones contra el gobierno venezolano y contra Venezuela como país carecen, en general, de fundamento”, dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

Riabkov advirtió que las tensiones regionales siguen en aumento y que Moscú observa con preocupación la nueva operación militar anunciada por el Pentágono. EFE informó que el Kremlin pidió a Estados Unidos evitar acciones que puedan generar mayor inestabilidad en la zona.

El despliegue militar estadounidense incluye el portaaviones USS Gerald Ford y varias unidades navales presentes en el Caribe desde agosto.

Washington sostiene que estas fuerzas buscan combatir redes que trasladan fentanilo, pero Caracas denuncia un intento de presión directa. Las autoridades venezolanas afirman que las operaciones ya dejaron embarcaciones destruidas y decenas de muertos en aguas del Caribe y el Pacífico oriental. Rusia ve estas acciones como un factor que incrementa la desconfianza entre los gobiernos de la región.

Nicolás Maduro se refirió a la cooperación militar con Rusia

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó que Venezuela haya solicitado asistencia militar urgente pese a la tensión creciente.

Sin embargo, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró recientemente que ambos países avanzan en una cooperación militar “serena y provechosa” que continuará sin cambios. Medios internacionales sostienen que el Gobierno venezolano habría pedido apoyo para reforzar defensas aéreas, modernizar aviones Su-30MK2 y renovar radares.

Riabkov remarcó que Moscú coopera con Caracas en todos los ámbitos, incluido el de la seguridad, y que esta relación es conocida por todos. El viceministro insistió en que Rusia mantendrá su respaldo a Venezuela en esta etapa compleja.

Enlace externo: Rusia

Con información de EFE