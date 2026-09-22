Retiran atún del mercado por riesgo de intoxicación en Nueva York y Nueva Jersey

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó el retiro de atún distribuido en Nueva York y Nueva Jersey. La medida responde a la detección de niveles elevados de escombrotoxina, una sustancia vinculada a la intoxicación escombroide.

Según informó Diario NY, el producto fue distribuido por Buckhead Meat Company D.B.A. Trinity Seafood, con sede en Lakewood, Nueva Jersey. El atún fue comercializado en cajas de hasta 15 libras, por lo que la alerta también alcanza a restaurantes y establecimientos que manejan grandes cantidades de pescado.

¿Qué es la intoxicación por escombrotoxina?

La intoxicación escombroide puede ocurrir cuando determinados pescados no se conservan correctamente y desarrollan niveles elevados de histamina. Los síntomas pueden aparecer rápidamente, incluso entre minutos y dos horas después de consumir el alimento.

Entre las señales están el enrojecimiento del rostro, sudoración, mareos y náuseas. También pueden presentarse urticaria, cólicos abdominales y diarrea.

Diario NY explicó que los síntomas suelen desaparecer en pocas horas. Sin embargo, las reacciones pueden variar entre personas y, ante síntomas intensos, se recomienda buscar atención médica.

FDA clasifica el retiro como Clase II

La FDA informó que el retiro comenzó el 24 de julio de 2026 y fue clasificado como Clase II. Esta categoría corresponde a productos cuya exposición puede causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles.

La contaminación puede estar relacionada con una conservación inadecuada del pescado. La histamina generada durante ese proceso no necesariamente desaparece con la cocción.

Diario NY señaló que consumidores y negocios deben revisar el producto y evitar su consumo si existe alguna duda sobre su procedencia o si coincide con el retiro.

Las personas que presenten dificultad para respirar, desmayo o una reacción intensa deben buscar atención médica inmediata. La información oficial sobre el retiro puede consultarse en la base de datos de alertas de la FDA.

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