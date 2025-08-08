El proceso para ingresar a las residencias médicas en Argentina sumó un nuevo capítulo tras confirmarse que ninguno de los 117 postulantes que rindieron nuevamente el Examen Único pudo revalidar la calificación que obtuvieron inicialmente el pasado, 1 de julio de 2025, en una evaluación bajo sospecha de fraude académico.

La información fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa y reportada por el diario La Nación, medio que siguió de cerca este caso desde el inicio. Adorni remarcó que de los 117 postulantes que se presentaron, 109 eran médicos extranjeros, y que las diferencias entre la nota original y la obtenida ahora fueron “escandalosas”.

Un fraude que afecta la confianza en el sistema

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de un comité especial, detectó incongruencias en los resultados de 141 aspirantes. Por ello, convocó a una nueva instancia de evaluación que tuvo lugar en el Palacio Libertad.

¿Qué ocurrió con el médico ecuatoriano?

La mayoría de los convocados provenían de universidades extranjeras, especialmente de Ecuador. De hecho, uno de los casos más llamativos fue el del médico ecuatoriano Adrián Castillo, quien pasó de 92 puntos a 63 en la nueva prueba.

Según reveló La Nación, Castillo está implicado en una denuncia penal tras haber utilizado anteojos inteligentes para filmar las 100 preguntas del examen, lo que permitió la filtración del contenido. Su caso expuso una red de asesorías privadas que gestionan trámites y preparación para el examen desde Quito y Buenos Aires.

El ministro de Salud, Mario Lugones, defendió la medida señalando en su cuenta de X que se evitó que personas sin el conocimiento adecuado ocuparan cargos clave: “En medicina, el ingreso se gana con conocimiento y esfuerzo”.

La reevaluación determinó que se computaría la nueva nota solo si había una diferencia mayor al 10%. Como ocurrió en todos los casos, las notas anteriores fueron anuladas. Quienes no se presentaron quedaron automáticamente fuera del proceso de adjudicación de residencias.

La Nación también reveló que, además del escándalo académico, hay una investigación penal en curso por defraudación a la administración pública, en la que se busca determinar si hubo cómplices o encubridores dentro del Ministerio de Salud.