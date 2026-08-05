Rescatan a cría de hipopótamo de Pablo Escobar desnutrida

Una cría de hipopótamo fue rescatada en Antioquia después de ser encontrada sola, deshidratada y con signos de desnutrición a orillas de un río.

El animal fue hallado por pescadores en una zona rural del municipio de Puerto Nare y trasladado para recibir atención veterinaria. Según informó El Mundo, la corporación ambiental de la región lideró el operativo para proteger al pequeño ejemplar.

Los pescadores encontraron al hipopótamo bebé escondido entre la vegetación y sin presencia de su madre. Javier Valencia, director de la autoridad ambiental de la zona, explicó que el animal presentaba un delicado estado de salud debido a la falta de alimento y agua. Tras ser estabilizado, fue llevado a un santuario ubicado en la Hacienda Nápoles, el antiguo territorio que perteneció al narcotraficante Pablo Escobar.

La historia de los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia

Los hipopótamos que habitan en Colombia tienen su origen en los cuatro ejemplares que Escobar llevó en la década de 1980 para su zoológico privado. Después de la muerte del capo en 1993, varios animales escaparon y comenzaron a reproducirse en las zonas cercanas al río Magdalena.

Actualmente, Colombia alberga cerca de 200 hipopótamos descendientes de aquella colonia, considerada la más grande fuera de África. El Mundo señaló que estos animales han generado preocupación ambiental porque modifican los ecosistemas donde habitan y representan riesgos para algunas comunidades.

Colombia busca controlar la expansión de esta especie invasora

El crecimiento de la población de hipopótamos ha llevado al Gobierno colombiano a implementar diferentes estrategias para controlar su reproducción. Entre las medidas evaluadas se encuentran programas de esterilización y traslado de ejemplares.

Sin embargo, debido a los resultados limitados de estos planes, las autoridades aprobaron acciones más drásticas para reducir la población. El Mundo informó que el Gobierno contempla el sacrificio de decenas de ejemplares como parte de una estrategia para proteger la biodiversidad nacional.

El rescate de esta cría vuelve a poner en el centro del debate el complejo legado ambiental dejado por los animales que llegaron a Colombia como parte de la colección privada de Pablo Escobar.

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